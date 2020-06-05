Meyvede verim doğal yöntemlerle artırılacak

05 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Meyve üretiminde özellikle de kiraz, çilek ahududu ve böğürtlen üretiminde zaman zaman görülen sirke sineği ile mücadele için hazırlıklar sürüyor. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte, Cumalıkızık’taki çiftçilere, sirke sineğini gözlemlemek amacıyla sirke sineği izleme kabı dağıttı. Cumalıkızık köyünde düzenlenen dağıtım törenine, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Cafer Aşkar, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Yavuz ve Cumalıkızık’lı çiftçiler katıldı.

“Gıda rekabetinde geri kalmamamız lazım”

Programda konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, rekabetin yoğun olduğu dünyada kaliteli ve temiz ürünlerle mesafe katedilebileceğini ifade etti. Aygül şunları söyledi: “Üretimlerimizi topluma sunarken, mümkün olduğunca sağlıklı ve zirai ilaçlardan temizlenmiş güvenli bir şekilde arz etme zorunluluğumuz ortada. Her alanda olduğu gibi gıdada da dünyada müthiş bir rekabet var. Bu rekabette geri kalmama adına kaliteli ve temiz ürün üretenler öne çıkacak. Sirke sineği, özellikle de kiraz, çilek ahududu ve böğürtlende zaman zaman kayıplar oluşturmuştur. Bununla mücadele etmenin iki yöntemi var. Ya ilacı direk ağaçlara atacağız, ya da hiçbir kimyasal kullanmadan bu tip önlemlerle çözüm bulacağız. Biz bu ikinci yöntemi çok önemsiyoruz. Kaynaklarımızı da çeşitlendirebilirsek bunu Bursa’nın her tarafına yayma düşüncemiz var. Çünkü önümüzdeki süreçte kimyasal kalıntı bulunan ürünleri satmakta çok zorlanacağız. Temiz ürün üretmek pazar bulunması adına çok önemli.”

“Kimyasaldan arınmış ürünü pazarlamak daha kolay”

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsünün, tarımın vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğine vurgu yapan UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan da, “Pandemi süresince insanların en çok rağbet ettiği ürünler gıda maddeleri oldu. O sebeple çiftçilerimize önemli görevler düşüyor. Çok yoğun ve doğru çalışmak zorundayız. İklimle mücadele etmek zorundayız. Doğayla artık yaşamayı öğrenmeliyiz. Doğayla mücadele ederken de olabildiğince kimyasaldan uzak durmaya çalışmalıyız. Çünkü zararlılarla mücadele ederken sürekli ilaç atmak bizi doğru yere götürmüyor. Mutlaka satılabilir ürün üretmekle yükümlüyüz. O nedenle yapılan bu çalışma çok değerli. İlk kez burada başlıyoruz ama Bursa’nın tamamına yaymayı düşünüyoruz. Çok basit bir kap sayesinde önemli bir zararlıyla büyük bir mücadele edebilme şansına sahipsiniz.” diye konuştu.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Yavuz da meyve üretimi için ciddi zararları olan sirke sineği ile mücadele edilmesine yardımcı olan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve UYMSİB’e, tüm üreticiler adına teşekkür etti. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Dr. Kıymet Sena Savaş da sineklerin zararlarından, tuzakların kurulumu ve içeriğine dair yaptığı bilgilendirmenin ardından, tüm heyet tarlalara giderek, tuzak kurulumunu birlikte gerçekleştirdi.