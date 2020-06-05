Mezitli’de kent içi tarım dönemi başladı

05 Haziran 2020

MERSİN- Mezitli ilçesinde yer alan boş arazilerin katma değeri yüksek tarım ürünleri ile değerlendirileceği belirtildi.

Mezitli Belediyesi ile Solinova Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi’nin işbirliği ile hazırlanan proje kapsamında imar planında yeşil alan görünen ancak atıl durumda bekleyen arazilerde enginar, salep ve mısır üretimi yapılacak. Proje kapsamında yaptıkları pilot uygulamalarda yüksek başarı kaydettiklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Kent içinde tarımsal bölgeler oluşturmamızın ardından sadece kendi çevremizde değil vatandaşlar tarafından da büyük destek aldık. Evinin karşısında mısır ekildiğini gören bir vatandaş, başka bölgelerde de mısır tohumu alınması amacıyla küçükte olsa para bağışında bulundu. Yine kent içerisinde arsası bulunan bir vatandaşımız, çok değerli arazisini tarımsal üretim yapılması amacıyla kullanımına izin verdi. Vatandaşlarımızdan gelen bu destekler motivasyonumuzu daha yukarı noktalara taşıdı. Şimdi o bölgelerde üretim başlatıyoruz.” dedi.

Türkiye’de kent planlamaları yapılırken kentsel tarım alanlarına yeterince önem verilmediğini de belirten Başkan Tarhan, şöyle devam etti: “Kent planlamaları yapılırken kent içi tarım alanlarının artırılması konusunda değişiklikler yapılmalıdır. Mezitli Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olup Dünya Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğinin son aşamasında. Sağlıklı bir kent için tüm vatandaşları sağlıklı beslenmeye ve onun en birinci koşulu da tarımsal üretimi desteklemeye çağırıyoruz. Kentte yaşayanları üretime dahil ederek, paylaşım duygularını geliştirmeliyiz. Korona virüs dönemi daha sağlıklı, güvenilir gıdaya erişim yönünde talebi arttıracaktır. Belediyemiz bundan böyle geçici olarak, inşaat yapılana kadar imarlı arsaları olan ve izin veren herkesin boş parselini sebze ekimi amacı ile kullanmak istiyor. Kadın kooperatifinin doğrudan işletmesi yanında; isteyen herkese hobi bahçelerimizden daha büyük alanlarda üretim konusunda destek verme uygulamasını da başlatmak istiyoruz. Öğrencilerden, emeklilere, engellilere kadar herkesin üretimden, hasada kadar çalışmalarımıza katılımını bekliyoruz.”

İlk mısırlar topraklar buluşturuldu

Proje kapsamında hayırsever bir iş insanının Fatih Mahallesi’nde yer alan arsasında ilk mısır ekimi düzenlenen törenle gerçekleştirilirken Solinova Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Gül Yılgör de yaptığı açıklamada, “Bugün pek çok soruna çözüm olacak bir arayışın içerisindeyiz. Kentsel tarım uygulamalarını başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüz toplumunun iki önemli sorunundan birisi tarımdır. Kent tarımı ile bu kentin insanına gıda sunumuna destek olmak istiyoruz. Bunu bölgede yaşayan insanlarımızla birlikte yaparak gerçek bir dayanışma örneği sergilemek istiyoruz. Çok iyi biliyoruz ki başta yaşadığımız bulaşıcı hastalıklar dahil olmak üzere bizi kurtaracak tek şey dayanışmadır. Bu işi kadın merkezli yaparak, kadının sosyal ve ekonomik güçlenmesine de katkı sunacağımızı düşünüyoruz.” dedi.