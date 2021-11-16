Milaslı zeytin üreticisi tarım 4.0’a adım atıyor

Erkan ÇAKAN

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen 7.Milas Zeytin Hasat Şenliği, geniş pandemi önlemleriyle 13-14 Kasım tarihleri itibarıyla Baltalı Kapı’da gerçekleşti. Şenlik kapsamında bölge üreticilerinin ürünleri kurulan stantlarda sergilenirken, sağlık söyleşileri, panel ve konserler düzenlendi. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak yaptığı konuşmada, “Milas’a has Memecik zeytininden üretilen zeytinyağının yurtdışında daha büyük yer tutmasını istiyoruz. Milas’ta 84 tane butik markamız var. Bir üst marka oluşturmalıyız. Bu sayede hem toplu alımlarla maliyeti düşürürken tanıtımda da öne geçebiliriz” dedi.

Üretimde pilot bölgeler belirleyerek burada tarım 4.0 uygulamaları gerçekleştirdiklerini aktaran Saylak, “Geçtiğimiz yıl hiç verim vermeyen bir alanı yeniden üretime döndürmek için yeni üretim teknikleriyle üreticiyi inandırmak için çabalıyoruz. 500 dekarlık bir bölgede 56 üretici bölgesinde bunu yapıyoruz. Buradan bir rol model oluşturarak diğer üreticileri üretmeye davet ediyoruz. Ürün fiyatlarının artmasıyla üreticiler kazansın istiyoruz. Erken uyarı sistemi kurduk 3 gün öncesinden uyarıyor” ifadelerini kullandı.

Zeytin ve bal üreticilerine 12 milyon TL destek verilecek

Orman yangınlarında 13 bin 400 hektarlık alana denk gelen zeytin ağacının yandığını söyleyen Saylak, bu alanlarda hasar tespitini yaptıklarını hem zeytin hem de bal üreticilerinin yangından kaynaklı tüm hasarlarının ödeneceğini dile getirdi. Bu kapsamda üreticilere 17 milyon TL desteğin 16 Kasım tarihinden itibaren zeytin ve bal üreticilerinin hesabına yatacağını ifade etti. Bunun yanı sıra Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün, zeytin ve bal üretimi için geliştirilecek projelere de ayrıca 12 milyon TL destek verileceği belirtildi.

Şenlikte konuşan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise yaptığı konuşmada, “Zeytinin ve zeytinyağının öncü başkentlerinden Milas’ta zeytin sadece adının özelliklerini taşımıyor. Aynı zamanda inancın, emeğin, ekmeğin, iklimin, suyun, geçmişin ve geleceğin de bilgeliğine rotasını veriyor. İlk ekimden ilk sıkıma; yani hasat tarihinin tüm evreleri boyunca insanla, kadim kültürlerin inançlarıyla, mutlulukla ve sabırla aynı özü paylaşan zeytin, bugün soframızda ister meyve, isterse yağ olarak konduğu andan itibaren bizi binlerce yılın zaman tüneline sokuyor” dedi.

Çam balı bulunmuyor

DÜNYA’ya konuşan zeytin ve bal üreticileri Muğla yangınından en çok etkilenen bölgeler olan Ören ve Çökertme’de zeytin ve bal hasadının bu yıl çok düşük olduğunu dile getirdi. Bal üreticileri, özellikle bölgenin en önemli geçim kaynağı olan çam balı hasadının çok düşük olduğunu ve bazı bölgelerde hiç bal alınamadığını vurguladı. Arıcıların bu yangından dolayı arı kovanlarını bu bölgelere getirmediğini belirten bölge halkı, bu yıl çam balının bulunmadığını dile getirdi.

Zeytinyağcı, İngiltere’ye ihracat için STA istiyor

Duygu GÖKSU

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, İngiltere’nin 83 bin ton zeytinyağı ithalatında Türkiye’nin payının 50 tonla sınırlı olmasının büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Er, “İngiltere ile ikili serbest ticaret anlaşması (STA) ve en az 15-30 bin ton kota istiyoruz” dedi.

İngiltere’nin zeytinyağı tüketiminin yüksek olduğunu söyleyen Er, Avrupa Birliği’nden çıktığı halde İngiltere’ye yapılan ihracatta Gümrük Birliği Anlaşması’nın Türkiye’nin önünde engel olduğunu vurguladı. İngiltere ile STA yapılması gerektiğini belirten Er, AB’nin Türkiye’den zeytinyağı ithalatına uyguladığı bin 300 Euro’luk verginin kaldırılması ve 100 tonluk kotanın 15 bin ton ile 30 bin ton civarlarına yükseltilmesi ile Türk zeytinyağının atağa geçeceğini söyledi.

İngiltere’nin 2020 yılında zeytinyağı ithalatının 83 bin ton olduğunu hatırlatan Er, “İngiltere, zeytinyağının 53 bin tonunu İspanya’dan, 21 bin tonunu İtalya’dan ithal etti. Türkiye’nin İngiltere’ye zeytinyağı ihracatı ise sadece 50 ton yani 240 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerine zeytinyağı ihracatı kotası sadece 100 ton” bilgisini verdi.