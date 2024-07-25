Mısır üreticileri kilo başına 10 lira müdahale alım fiyatı bekliyor

Mısırdaki fiyat artışının geçen sene yüzde 5 olması nedeniyle çitçinin başka ürünlere yöneldiğine dikkat çeken Doğan, mısırın kilogram başına 10 TL müdahale alım fiyatının açıklaması çiftçilerin en azından maliyetlerini karşılayabilmeleri ve gelecek yıl için mısır ekimini sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Aşırı sıcaklar üretimi olumsuz etkiledi

Doğan, "Bu yıl Haziran ayından itibaren mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden aşırı sıcaklar, mısır rekoltesini olumsuz etkilediği gibi, çiftçiler fazladan sulama da yaptılar. Çiftçiler, düşük rekolte beklentisi ve artan maliyetler karşısında hükümetin, mazot, elektrik, tohum, zirai ilaç, gübre ve işçilik gibi üretim maliyetlerini, piyasa şartlarını ve faiz oranlarını göz önüne alarak 10 TL müdahale alım fiyatını açıklaması talep ediyor" şeklinde konuştu.

Rekolte düşüşü çiftçileri zor durumda bıraktı

Rekolte düşüşünün geçtiğimiz yıllardada çiftçileri zor durumda bıraktığını belirten Doğan, "Düşük fiyatlar ülke genelinde mısır üretimini ve dolayısıyla pazar dengesini tehdit ediyor. Bu süreçte, mısır üretiminde yaşanacak muhtemel bir düşüşün önüne geçmek ve tarım sektörünü desteklemek adına atılacak her adım büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.