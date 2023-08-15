Mısırdan sonra ekilen buğdayda %4’lük verim artışı

Başak Nur GÖKÇAM

Bern Üniversitesi Bitki Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan bir araştırmaya göre mısır kökleri, toprağın kalitesini olumlu yönde etkileyen birtakım kimyasallar salgılıyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar, bazı tarlalarda söz konusu etkinin aynı toprakta mısırdan sonra ekilen buğdayın verimliliğini yüzde 4’ten fazla artırdığını gösterdi. Elde edilen bulgularda değişiklik olduğu saptansa da, uzun vadede ek gübre ya da böcek ilaçlarına ihtiyaç duymadan tahıl ekiminin daha sürdürülebilir bir hale getirilebileceği belirtildi. Geçmişte yapılan araştırmalarda, mısır bitkilerinin köklerinden saldıkları doğal kimyasalların (benzoksazinoidler), mikroorganizmaların bileşimini değiştirdiği kanıtlanmıştı.

Bu bileşim, toprakta kökler üzerinde ve dolayısıyla toprakta yetişen müteakip bitkilerin büyümesini etkiliyordu. Yeni çalışmada ise bu tür bitki-toprak geri bildirimlerinin gerçekçi tarım koşullarında da gerçekleşip gerçekleşmediği araştırıldı. Bern Üniversitesi Bitki Bilimleri Enstitüsü’nde (IPS) doktora öğrencisi olarak projede görev alan ve şu anda FiBL Organik Tarım Araştırma Enstitüsü’nde çalışmakta olan Valentin Gfeller, "Bu tür saha deneyleri, temel araştırmanın uygulamaya aktarılabilirliğini test etmek ve böylece potansiyel tarımsal faydayı değerlendirmek için çok önemlidir" dedi.

Haşere istilalarında düşüş görüldü

eLife adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya ilişkin detayları paylaşan Gfeller, “İki yıllık bir saha deneyi sırasında, başlangıçta iki sıra mısır yetiştirildi. Bunlardan sadece biri toprağa benzoksazinoidler saldı. Daha sonra farklı şekilde şartlandırılmış topraklarda üç çeşit kışlık buğday yetiştirildi. Bu temelde, benzoksazinoidlerin atılımının çimlenmeyi iyileştirdiğini ve kardeşlenmeyi, büyümeyi ve ürün verimini artırdığı görüldü” bilgisini verdi.

1Erb, bu tür etkilerin genel tarımsal üretkenlik ve sürdürülebilirlik için gerçekten önemli bir fark yaratıp yaratmadığının yanı sıra, verimin diğer birçok faktöre de bağlı olduğunun görüleceğinin altını çizdi.

Sürdürülebilir tarımın geleceği için önemli

Basel Üniversitesi ve Agroscope ile birlikte toprak özelliklerinin etkilerini test etmek için çalışan ekip, benzoksazinoidlerden gelen bitki-toprak geri bildirimlerinin daha heterojen bir alanda nasıl hareket ettiğini araştırmak için iki yıllık başka bir saha deneyi gerçekleştirdi. Çalışmanın sonucunda, söz konusu alandaki toprak kimyasının ve mikroorganizmaların bileşiminin önemli ölçüde değiştiği görüldü. Valentin Gfeller, "Toprak özelliklerinin bitki-toprak geri bildirimleri üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması, sürdürülebilir tarımda gelecekteki kullanım açısından çok önemlidir" diye açıklıyor.