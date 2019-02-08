Mülteciler tarımda istihdam edilecek

08 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye ve Orta Asya Bölge Ofisi Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, yerel halkın ve Suriyeli mültecilerin tarımsal bilgilerinin arttırılarak tarım ve gıda sektöründeki ara eleman ihtiyacının karşılanması konusunda bilgi alışverişi yapıldı.

FAO Türkiye Ofisi Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık’ın koordinasyonunda yapılan toplantıya; FAO Eğitim Sorumlusu Murat Özoğlu, Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliği Başkanı Osman Özkan, Barakfaki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Haluk Kürel, Fırıncılar Oda Başkanı Mustafa Çırakoğlu ve Salih Sukas, Marmarabirlik temsilcileri Ertuğrul Doğanalp ve Mustafa Fındık, Suriyeli kanaat önderi Büşra Sabsabi, Suriyeli mülteciler Ahmad Diarbekirli ve Muhammed Hayr Habbabat ile uzmanlar katıldı. Toplantıda, yerel halkın ve Suriyeli mültecilerin tarımsal bilgilerinin arttırılarak tarım ve gıda sektöründeki ara eleman ihtiyacının karşılanması konusundaki FAO projesi hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Birlik ve Sektör temsilcilerinin ihtiyaç duydukları ara elemanlara yönelik eğitim konuları değerlendirilerek, projenin bu doğrultuda şekillendirilmesi benimsendi. Projenin sürdürülebilirliği açısından teorik ve pratik eğitimlerin birlikte yapılması ve eğitimlerin sonunda, yetiştirilen bu kalifiye elemanların bir bölümünün uygun iş kollarında istihdam edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.