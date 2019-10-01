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Muz üretimi artışı için tarımsal sulama abonelikleri ile ilgili sorunlar çözülmeli

Her yıl artırmaya çalıştıklarını ancak tarımsal sulama abonelikleri ile ilgili üreticilerin sorunları olduğunu vurgulayan Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye’de muz tüketiminin yıllık 700-750 bin ton, yerli üretimin ise 550 bin ton olduğunu hatırlattı.

Muz üretimi artışı için tarımsal sulama abonelikleri ile ilgili sorunlar çözülmeli
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