Muz ve sarımsak ithalatında kayıt başvurusu elektronik ortamda yapılacak

ANKARA(DÜNYA) - Muz, sarımsak, Ayçiçek tohumu yağı, yer fıstığı, yeşil çay, tatlı bilber, kırmızı biber, badem yanı sıra bazı su ürünleri, ithalatında gözetim uygulanmasına devam edilecek. Ancak bunların ithalatı için kayıt merkezi sayısı 12’den 2’ye düşürülürken, fiili başvuru şartı yerine elektronik ortamda başvuru imkanı getirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan 3 ayrı tebliğ ile çeşitli tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak gözetim önlemlerini belirlendi. Aynı ürünlere geçen yıl uygulanan kayıt önlemlerin içeren tebliğler ise yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre bu ürünleri ithal etmek isteyenlerin kayıt için başvuracakları merkez sayısı 12’den 2’ye düşürüldü. Yeni dönemde ithalat izni başvuruş sadece İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılabilecek. Başvurular, elektronik ortamda yapılacak.

Daha önce bunların yanı sıra, Akdeniz, Batı Akdeniz, Denizli, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Karadeniz, Orta Anadolu ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de başvuru yapılabiliyordu.

Usulüne uygun başvurular, 10 gün içinde sonuçlandırılacak. Kayıt belgesi 45 gün geçerli olacak ve süre uzatılmayacak.