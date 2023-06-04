"Napolyon kirazı"nda ihracat hızlı başladı

Kirazın en erken yetiştiği bölgeler olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesi ile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 210 bin dekar alanda yılda ortalama 160 bin ton kiraz üretiliyor ve bunun önemli bir kısmı ihraç ediliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, kirazda ihracatın başladığı 3 haftalık dönemde Türkiye geneli dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 174 arttı.

Üreticiler, bu dönemde 39 ülkeye 5 milyon 354 bin dolarlık kiraz satışı yaptı. Türkiye, geçen yıl sezonun ilk 3 haftasında 30 ülkeye 1 milyon 950 bin dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirmişti.

Parlak kırmızı rengi, "kalp" şeklinde iri taneli yapısı, kendine özgü aromasının yanı sıra uzun raf ömrü nedeniyle tercih edilen ve halk arasında "Salihli kirazı" ya da "Napolyon kirazı" olarak bilinen "Ziraat 0900" türü, bölge üreticisinin ana geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.

Bölgedeki bahçelerde kiraz hasadı devam ediyor. Gün ağarırken başlayan hasat öğle saatlerine kadar devam ediyor. Toplanıp kasalara konulan kirazlar daha sonra pazara ulaştırılıyor.

Burada tüccarların pazarlık usulü aldığı kiraz paketlendikten sonra raflara doğru yola çıkıyor. Yakın ülkelere tırlarla götürülen kiraz, uzak ülkelere ise hava yoluyla ulaştırılıyor.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, 2008'de tescillenen Salihli kirazında hasat ve ihracatın başladığını belirtti.

İl genelinde 90 bin dekarda üretilen toplam 49 bin tonluk kirazın yüzde 70'ine denk gelen 35 bin tonunu Salihli kirazının oluşturduğunu aktaran Öztürk, bu sezon yağışlara rağmen erkenci kiraz çeşitlerinde kalite ve verim açısından önemli bir sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Öztürk, şöyle konuştu:

"Bölgede yetişen kiraz yurt dışından yoğun talep görüyor. Oldukça dayanıklı olan kirazımız yağışlı dönemde dahi dalında çatlamadan kaldı. Nefaseti, lezzeti dolayısıyla iç ve dış piyasa tarafından talep ediliyor. Uzun raf ömrü, nakliye sürecinde dayanması da bir avantaj. Çok önemli bir ihracat çeşidimiz. Manisa olarak kiraz çeşidimizin yüzde 70'ini kapsıyor."

Bölge kirazının erkenci özelliğiyle yurt dışı pazarlarda da önemli bir yer edindiğine dikkati çeken Öztürk, Rusya, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Güney Kore, Çin ve Tayvan gibi Uzak Doğu pazarının da ihracatta öne çıktığını belirtti.

Kiraz üreticisi Necati Pilav ise verimli ve bereketli bir sezona başladıklarını ifade etti.

Yüksek verim ve kaliteden memnun olduklarını dile getiren Pilav, "Bahar yağmurlarının fazlalığının da bunda etkisi var. Fiyatlar da geçen yıla göre çok iyi, memnunuz." dedi.