Narenciye sektörü, hasar tespit çalışmalarına odaklandı

15 Haziran 2020

MEHMET NABİ BATUK / MERSİN

Küresel ısınmaya bağlı olarak gerçekleşen olağandışı hava olaylarının, tarımsal üretimi olumsuz etkilediği bir dönemden geçtiklerini belirten Ulusal Turunçgil Kongresi Başkanı Kemal Kaçmaz, son olarak 15 ile 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle narenciye bahçelerinde bazı olumsuz etkilerin görüldüğünü aktardı. Daha çok Mersin, Adana, Hatay ve Antalya’da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle daldaki yeterince olgunlaşamamış ürünlerin olumsuz etkilendiğini kaydeden Kemal Kaçmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının ilçe ve mahalle bazında başlattığı hasar tespit çalışmasının sürdüğünü söyledi. Narenciye sektörünün bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına odaklandığını ifade eden Kaçmaz, “Haziran ayında bazı ağaç cinslerinde yeniden çiçekler açabilir. Önümüzdeki dönemde ağaçların ne kadar ürün vereceğini görmemiz gerekiyor. Bölgede bir yandan hasar tespit çalışmaları sürerken bir yandan da ağaç bakımları yapılıyor. Bu yüzden sıcak havanın yarattığı tahribatın etkilerini net bir şekilde ancak temmuz ayının başında görebileceğiz” dedi.

“TARSİM’in kayıpları karşılaması üreticiyi rahatlatacak”

Tarımsal arazilerde sıcak hava dalgaları nedeniyle oluşan maddi ve manevi kaybın TARSİM tarafından karşılanması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını belirten Başkan Kaçmaz, “Önümüzdeki yıldan itibaren iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcak hava dalgalarından kaynaklanan ürün kayıplarının teminat altına alınması için bakanlığımız bir çalışma başlattı. Şuanda çalışmalar olumlu bir şekilde devam ediyor. Bu yıl yaşanan kayıpların telafi edilmesi için de hasar tespit raporları kesinleştikten sonra olumlu bir karar çıkmasını ve üreticilerimizin zararının karşılanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Adaptasyon projesi ile yılın 12 ayı narenciye yetiştirilecek

Çukurova Bölgesinde Haziran ve Temmuz aylarında ürün veren narenciye ürünlerinde başlattıkları adaptasyon çalışmalarının da sürdüğü bilgisini veren Başkan Kaçmaz, şunları söyledi: “Adaptasyon çalışmalarında başarı sağlayabilirsek bazı narenciye ürünlerinde yılın 12 ayı üretim yapar hale geleceğiz.