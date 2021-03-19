Nohut ihracatı yüzde 2, ithalatı yüzde 32,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, nohutta son 5 yılda yaklaşık 322 milyon 908 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Geçen yıl nohut ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 77 milyon 671 bin dolara yükseldi. 121 ülkeye yaklaşık 134 bin ton nohut ihraç edilirken en çok dış satım 14 milyon 643 bin dolarla Pakistan'a yapıldı. Bu ülkeyi İtalya ve Almanya takip etti.

Nohutta son 5 yılda yaklaşık 318 milyon 831 bin dolarlık ithalat kayıtlara geçti. 2020'de ithalat bir önceki yıla göre yüzde 32,9 yükselerek 16 milyon 893 bin dolara çıktı. Meksika'dan 9 milyon 792 bin dolarlık nohut ithalatı yapılırken, bu ülkeyi 2 milyon 803 bin dolarla Hindistan izledi.

Son 5 yılda yaklaşık 2 milyon 815 bin ton kuru nohut üretildi. Geçen sene 630 bin ton nohudun, 93 bin 476 tonu Ankara'da yetiştirildi. En fazla üretimin gerçekleştiği başkenti, 86 bin 417 tonla Yozgat ve 77 bin 687 tonla Kırşehir izledi.

"Alım politikası, nohut üretimimizin artmasını sağladı"

​​​​​​​Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'nin son dönemde nohutta, her yıl artan oranda net ihracatçı olduğunu söyledi. Nohudun da içinde olduğu baklagillerin temel besin kaynaklarından olduğunu belirten Güldal, bu ürünlerin, istihdam ve ihracat potansiyeliyle de öne çıktığını bildirdi.

TMO'nun, 2018'de Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında bakliyat alımlarıyla görevlendirildiğini anımsatan Güldal, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın çalışmaları doğrultusunda TMO'nun uygulamaya koyduğu üretimi ve çiftçiyi destekleyen alım politikası, nohut üretimimizin artmasını sağladı. 2018 yılında üreticimizden 96 bin ton, 2019'da 234 bin ton ve 2020'de 6 bin ton nohut alımı yaptık. TMO olarak, 2019 yılında 22 bin ton nohudu ihraç ettik. 2020 yılında ise stoklarımızı salgın hastalık nedeniyle daha çok iç piyasa düzenlemesinde kullandık." dedi.

Basında zaman zaman nohut ithal edildiğine ilişkin olumsuz değerlendirmelere rastladıklarını söyleyen Ahmet Güldal, şunları kaydetti: "Ülkemiz 2018 yılından itibaren her yıl artan oranda nohutta net ihracatçıdır. Bugüne kadar biz nohut ithalatı yapmadık ancak özel sektör tarafından, özel tüketim amaçlı bir çeşit olan 10 milimetre ve üzeri yüksek kalibreli nohut ithal edilmektedir. Bu serbest piyasa koşulları çerçevesinde gerçekleşen bir işlemdir, Türkiye'nin nohut açığı olduğu için değildir. Nitekim özel sektör tarafından, 2018 yılında 93 bin ton nohut ithalatına karşılık 117 bin ton ihracat, 2019 yılında yaklaşık 13 bin ton ithalata karşılık 127 bin ton ihracat, 2020 yılında 19 bin ton nohut ithalatına karşılık 134 bin ton ihracat gerçekleşmiştir."