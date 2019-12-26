Nuri Bey Çiftliği, 87 bin ağacın ürünlerini kurutulmuş meyveye dönüştürüyor

26 Aralık 2019

Eray ŞEN/Adana

‘Nuri Bey Çiftliği’ markası ile üretilen ürünlerin yüzde 70’i internet ortamında alıcı ile buluşurken, bu yıl biri AVM’de olmak üzere 2 satış mağazası hizmete girecek. Şirketin Global GAP ve İyi Tarım Uygulamaları kapsamında 87 bin sertifikalı meyve ağacından elde ettiği ürünler, günlük 2.5 ton işleme kapasitesine sahip makinelerde ısı pompası ile işleme tabi tutuluyor. Yaklaşık 40 meyve çeşidi, besin değeri korunarak, katkı maddesi kullanılmadan kurutulup paketlenerek ya da pestil haline getirilerek pazara sunuluyor.



NÇS Tarım Genel Müdürü Mehmet Nuri Çomu, 2018 yılında üretime başladıklarını ve ‘Nuri Bey Çiftliği’ markası ile tüketiciye sundukları ürünlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Çomu “Talebe yetişebilmek için yeni yatırımımızı 2019’un son çeyreği itibari ile devreye aldık. Türkiye’nin tamamına yeni nesil sert ve yumuşak çekirdekli 87 bin sertifikalı meyve ağacımızdan hasat ettiğimiz meyveleri dalındaki tazeliği ile ulaştırıyoruz. Özenle kurutulan ve ambalajlanan meyvelerimizin de sağlıklı yaşamı benimseyen tüketicimizin kapısına bir tık ile gelmesini sağlıyoruz” dedi. Çomu şu anda 12 olan pestil çeşidini 2020’de 20’ye çıkaracaklarını kaydetti.

İnsan ve çevre sağlığı açısından kalıntı içermiyor

İnsan ve çevre sağlığı açısından kalıntı içermeyen, sağlıklı ürünler ürettiklerini vurgulayan Çomu “Toplam bin dönümlük arazimizde yetiştirdiğimiz meyvelerimizi dalındaki tazelik ile müşterilerimize ulaştırıyoruz. Meyvelerin kurusunu, pestilini ve ev dışı tüketim sektörü için toz halini de üretiyoruz. Özel makineler yardımıyla meyvelerimiz el değmeden dilimlenip kurutuluyor. Bahçelerimizde 9 çeşit erik, 6 çeşit nektarin, 4 çeşit şeftali, 2 çeşit elma, 2 çeşit nar, 4 çeşit mandalina, limon, kumkat, ağaç kavunu, trabzon hurması, pitaya (Ejder meyvesi) yetiştiriyoruz” bilgisini verdi.



Dört mevsimde üretilen farklı meyvelerin tüketimini 12 aya yaymak için ürün gamına kurutulmuş meyveleri eklediklerini belirten Çomu “Ürünler kalorisi hesaplanarak paketlediğinden dolayı diyet ve spor yapanlar için de ideal atıştırmalıklar arasında bulunuyor. Besin öğeleri açısından yoğunlaştırılmış bir niteliğe sahip ve özellikle çocuklar için sağlıklı besinleri tercih eden tüketici için ürünlerimiz oldukça ideal” diye konuştu.

Lojistik avantajı ile gıda israfını önlüyoruz

Kuru meyve yönteminin, sağladığı lojistik avantajlar ve meyve yapısının dönüşümü nedeniyle gıda israfını da önleyici nitelikte olduğuna dikkat çeken Çomu “Kurutma ile meyvenin nem seviyesi mikroorganizma gelişimini engelleyecek düzeye düşürülüyor. Ayrıca nem miktarının düşürülmesiyle tat, koku ve besin değerleri gibi kalite özelliklerinin de korunması sağlanıyor. Ürünün hacmi azaldığı için taşıma ve depolanmasında da verimlilik artıyor. Bütün ürünlerimiz kendi doğal şekeriyle üretiliyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz” dedi. Çomu, dünyada doğal ve sağlıklı gıda ürünlerine giderek artan bir talep olduğunu, ürünlerini yurt dışına pazarlamak için de çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.