Ocakta fındık ihracatı miktarda gerilerken, değer bazında arttı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), fındık ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin fındık ihracatı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 5.4 gerilerken, değer bazında ise yüzde 4.48 artış yaşadı.

Geçen ay 191 milyon 121 bin 948 dolarlık 26 bin 66 ton/iç fındık ihracat edilirken, 2020 yılı Ocak ayında ise ise 182 milyon 914 bin 228 dolarlık 27 bin 556 ton/iç fındık ihraç edilmişti. Böylece miktar bazında 1.490 ton/iç azalış, değer bazında ise 8 milyon 207 bin 720 dolar artış oldu.

KFMİB’nin ihracat verilerine göre, yıllık bazda 2020/21 fındık ihracat sezonunun Eylül 2020-Ocak 2021 dönemine ait ilk 5 aylık dönemde 132 bin 772 ton/iç fındık ihracatı karşılığında 923 milyon 958 bin 494 dolar elde edildi. 2019/20 sezonu aynı dönemindeki ihracat ise 195 bin 558 ton/iç karşılığı 1 milyar 272 milyon 631 bin 109 dolar olduğu dikkate alındığında, miktar bazında 62 bin 786 ton/iç (yüzde 32,10), gelirde ise 348 milyon 672 bin 615 dolar (yüzde 27,39) azalma oldu.

2021 yılı Ocak ayı fındık ihracatına dair değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, ocak ayı fındık ihracatının nisbi de olsa sevindirici olduğunu söyledi. Sevinç, trendin bu şekilde sürmesi ihracat yönelik umutlarını korumaya devam ettirdiğini ifade etti.