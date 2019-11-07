“Önceliğimiz plan dahilinde olan ürün bedellerini ödemek”

07 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - 2019/2020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün alım miktarı ve 340 milyon TL alım bütçesi yapan Marmarabirlik’ten ortaklarına destek geldi. Ürün alımlarına 21 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik’ten yapılan açıklamada:

“Birliğin ve bağlı kooperatiflerin sürdürülebilir mali yapısını korunması, karlı ve aynı zamanda verimli çalışma sisteminin devamlılığı ve üretici ortakların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teslimat limiti dışında 220 daneye kadar ürün alınmasına karar verilmiştir. Ürün alımları Birlik Yönetim Kurulunun alacağı ikinci bir karara kadar devam edecek” denildi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ortaklarımızdan gelen talepler doğrultusunda alım planının dışına çıkılmaktadır. Önceliğimiz plan dahilinde olan ürün bedellerini ödemektir. Ortaklarımızı bugünden uyarıyoruz. Limit dışında teslim edilecek ürün bedellerinin ne zaman ödeneceği daha sonra belirlenecektir” dedi. Marmarabirlik’in üreticinin sigortası niteliğinde bir kuruluş olduğuna işaret eden Asa, üreticilere “Marmarabirlik’i sahiplenin” çağrısında bulundu.

Asa, eleştirilere yanıt verdi

Ürün alımıyla ilgili yapılan eleştirilere de yanıt veren Hidamet Asa, “Marmarabirlik faaliyet bölgesinde toplam 130 bin ton sofralık zeytin var. Bu miktarın tamamının alınması mümkün değildir. Buna ne depo ne de mali güç yeter. İlgili ilgisiz kişiler çeşitli yorumlar yapmakta. Eleştirmek işin en kolay tarafı. Herkes görevini yapmalı. Biz görevimizi yapıyoruz. Son iki yılda 102 bin ton ürün alımı ve 642 milyon TL ödeme yapıldı. 2019/2020 ürün alım kampanyasında alınacak 42 bin 500 ton ile son üç yılda 146 bin ton ürün alımı yapılmış olacak. Aynı zamanda 340 milyon TL alım bütçesiyle üreticilerimize 3 yılda toplam 982 milyon TL ödenmiş olacak. Bu miktar ödeme tamamen Marmarabirlik’in öz kaynaklarıyla yapılmış olacak. Bunu ortaklarımızın çok iyi değerlendirmesi gerekir” diye konuştu.