Organik gıda pazarı COVID ile büyüyor!

30 Haziran 2020

Evrim KÜÇÜK

Etkileri hemen her sektörde hissedilen COVID-19 salgını dünya genelinde insanların günlük yaşamları üzerinde de değişimler yaratıyor. İnsanların sağlıklı beslenme konusundaki tercihlerini yeniden şekillendirmeye başlayan pandemi bu yıl organik gıda sektörü için şimdiden önemli sonuçlar doğurmaya başladı. 2018 yılında 95 milyar doları aşan ve geçtiğimiz yıl 100 milyar doların üzerine çıkan küresel organik gıda satışlarının bu yıl yüzde 25’in üzerinde büyümesi ve beş yıl içinde 150 milyar dolarlık bir pazara ulaşması bekleniyor. Özellikle Avrupa’daki büyüme, en büyük organik gıda tedarikçilerinden Türkiye için önem taşıyor.

Ecovia Intelligence tarafından hazırlanan raporda, insanların virüse karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek amacıyla daha doğal yiyeceklere yönelmesinin küresel organik gıda pazarındaki satışlarda önemli bir artış getirdiği belirtiyor. Sektör uzmanlarına göre sağlıklı beslenmeye yönelik talep kalıcı olacak ve pazar gelecek 5 yılda önemli bir büyüme gösterecek.

ABD’de ilk çeyrekte yüzde 20 büyüme

ABD’de de Organik Ticaret Birliği (OTA) ABD’de organik gıda satışlarının 50 milyar doların üzerine çıktığını ve trendin güçlenerek devam edeceğini bildiriyor. OTA, 2020 ilkbahar döneminde satışların yüzde 20’den fazla arttığını belirtirken; süt, ekmek, makarna, pirinç, tahıllar, un ve maya gibi fırıncılık malzemeleri de dahil olmak üzere tüm önemli gıda kalemlerinde talebin sürmesini bekliyor.

Çin pazarı 2 yılda 31 milyar dolara çıkacak

Sektör Asya ve Avrupa’da da hızlı bir büyüme içinde. Hindistan’da bazı organik gıda platformlarının satışlarında yüzde 100 artış yaşandı. Yeni Delhi merkezli organik gıda toptancısı ‘I Say Organic’, 25 Mart’ta başlayan tecrit önlemleri boyunca satışlarının yüzde 100 arttığını bildirdi. Online satış kanalı Naturally Yours da satışlarında yüzde 70-80 artış kaydetti.

COVID-19'un Çin’in organik gıda endüstrisinde önemli etkileri oldu. Çin’in gıda ticareti yapan firmalarının çoğu, ticarette dış engeller nedeniyle uluslararası siparişlerin yüzde 75 oranında düşüş yaşadı. Bununla birlikte salgından sonra sağlık Çinli tüketicilerin önceliklerinden biri haline gelmesiyle değişen beslenme alışkanlıklarının ülkenin organik gıda pazarını 2022 yılında 31 milyar dolarlık bir büyüklüğe çıkarması bekleniyor.

Almanya, Avrupa’da sektörün motoru olacak

Avrupa’da da satışlar hızlanıyor. "Organic Foods & Beverages - Global Market Trajectory & Analytics" raporuna göre küresel organik gıda ve içecek pazarı 2025 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 14.8 büyüme gösterecek. Bu dönem içinde Avrupa’da en büyük büyüme 8.9 milyar dolarla Almanya’dan gelecek. Avrupa’daki diğer yazarlarda da 5-6 yıllık zaman zarfında 10.8 milyar dolar talep oluşması bekleniyor.

Avrupa pazarındaki talep artışı Çinli ihracatçı için iyi bir haber olarak görülüyor. Çünkü 2019 sonu itibariyle Çin, Avrupa pazarının en büyük tedarikçisi. Avrupa Birliği’nin (AB) geçtiğimiz yıl organik gıda ithalatının neredeyse üçte biri Hollanda tarafından gerçekleştirildi. Almanya’nın ithalat içindeki payı yüzde 13, İngiltere’nin yüzde 12 ve Belçika’nın yüzde 11 oldu.

Türkiye, AB’nin organik tahıl ve turunçgil tedarikçilerinden

Organik ithalat için ana ticaret ortakları arasında Çin, Ukrayna, Dominik Cumhuriyeti ve Ekvador oldu. Çin’den ağırlıklı olarak küspe ithalatı yapılırken, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti ve Peru AB'ye organik tropikal meyve, fındık ve baharat ihraç etti. Organik tahıllarda ithalat ağırlıklı olarak Ukrayna, Türkiye ve Kazakistan’dan yapılırken, organik şeker ithalatı Brezilya ve Kolombiya’dan gerçekleştirildi. Türkiye, AB ülkelerinin organik turunçgiller ithalatında yüzde 25 pay alırken, organik sebze ithalatında da yüzde 17’lik paya sahip oldu. Türkiye, AB’nin organik yağlı tohum alımı için de tercih ettiği pazarlar arasında.

Zerdeçal ve zencefil talebinde patlama!



Koronavirüs salgını boyunca bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler baharat talebini patlattı. . Araştırma şirketi Nielsen’in verilerine göre, ABD’de haziranın ikinci haftasına kadarki 14 haftalık dönemde zencefil satışları yüzde 94 artarken, zerdeçal satışları yüzde 68, sarımsak satışları yüzde 62 artış gösterdi. Singapur merkezli gıda ticareti kuruluşu Olam, Hint zencefili için talebin yıllık bazda yüzde 20, Vietnam zencefili ve karabiberi satışlarının da sırasıyla yüzde 65 ve 15 arttığını bildirdi. Asya baharatı ticareti yapan Legend Exim’i kontrol eden AR Azeem, Myanmar da üretilen zerdeçal satışlarının son 3 ayda yüzde 30 arttığını söyledi. Baharat talebindeki artış fiyatlara da yansıyor. Çin zencefilinin fiyatı 2 yıl önceki 7.5 yuan/ kg seviyesinden 10 yuan/kg seviyelerine yükseldi.





Organik gıda hem insana hem çevreye dost



Dünyada havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyaç artıyor. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim metodu “Organik Tarım” olarak nitelendiriliyor. Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde hiçbir kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir tarımsal üretim biçimi. Organik tarımda ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, ambalajlama, etiketleme, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer tüm işlemlerde kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmıyor.