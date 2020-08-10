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Orman köylülerine faiz sıfırlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman köylülerinin tüm kredilerinde faizlerin kaldırıldığını açıkladı.

Orman köylülerine faiz sıfırlandı
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Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman köylülerimizin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmalarının desteklenmesi için hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından traktöre kadar yüzlerce türdeki proje uygulamasında kullandırdığımız kredilerden faizi kaldırdık. Üreticimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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