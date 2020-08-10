Orman köylülerine faiz sıfırlandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman köylülerinin tüm kredilerinde faizlerin kaldırıldığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman köylülerimizin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmalarının desteklenmesi için hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından traktöre kadar yüzlerce türdeki proje uygulamasında kullandırdığımız kredilerden faizi kaldırdık. Üreticimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
#Orman köylülerimizin #ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmalarının desteklenmesi için #hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından traktöre kadar yüzlerce türdeki #proje uygulamasında kullandırdığımız kredilerden faizi kaldırdık.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 10, 2020
Üreticimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/uw9nCYR48t