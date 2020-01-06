Örnek fındık bahçesinde ilk budama

06 Ocak 2020

Osman ŞİŞKO

Trabzon - Trabzon Ticaret Borsası’nın (TTB) Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır mahallesinde Ekrem Zengin’e ait bahçeye 5 yıl önce dikilen aşılı fidanların bilinçli budama işlemi, Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin tarafından yapıldı.

Giresun Fındık Araştırma Enstitisü’nden temin edilen ve Bolu Ağacı’nın üzerine aşılanmış Giresun Kalite fındıklardan oluşan ve yaklaşık 1 dönümlük alana dikilmiş fidanlardan geçtiğimiz yıl yaklaşık 150 kg ürün alınmıştı.

Mustafa Şahin, bilinçli budamanın fındıkta çok önemli olduğunu ve asgari yüzde 30 verim artışına sebep olduğunu vurgulayarak, “Budama demek fındık bahçesindeki dalları dibinden kesmek değildir. Gerçek budama üst, yani dal budamasıdır. Bu konuda son yıllarda açılan kurslarda yetiştirilenler oldu. Üreticilerimiz onlardan destek alabilirler” dedi.

Budama işlemine iştirak eden TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de, aşılı tek gövdeli fidan dikilerek oluşturulan örnek bahçedeki uygulamanın başarılı olduğuna dikkat çekerek, “Başarı için öncelikle bahçe sahiplerinin gerekenleri yapması gerekiyor. Tıpkı bu örnek bahçedeki üreticimizin yaptığı gibi. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için yapılan çalışmalar örnek bahçelerin katkısıyla giderek arttı ve üretim bölgesine yayıldı. Bahçede bitki için en olmazsa olmazlardan olan bilinçli tepe ve dal budamasını da yaptık. Bu bahçede verim ve kalite her geçen yıl artacaktır” dedi.