Otlatma bedeline yüzde 117'lik zam geldi

Adana'da besiciler, otlatma bedelini geçen yıla göre, yüzde 117 oranında zamlı ödeyecek. Mera, yaylak ve kışlaklarda her türlü kiralama işleri ve otlatma planlarını uygulayan Mera Komisyonu, bu yılki rakamları belirledi.

Geçen yıl 60 lira olan otlatma bedeli; büyükbaş hayvanlar için yüzde 117 oranındaki artışla 130 lira oldu. Küçükbaşlarda ise 6 liralık rakam bir yılda 7 lira artarak 13 liraya çıktı.

Adana'da bu yıl otlatma mevsimi ise şöyle olacak: Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Karataş, Sarıçam, Seyhan, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde 1 Nisan- 15 Temmuz / 15 Ekim -1 Aralık. Aladağ, Feke, Pozantı, Saimbeyli ve Tufanbeyli İlçelerinde 1 Mayıs - 15 Ekim, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde 1 Nisan- 15 Temmuz / 15 Ekim - 15 Kasım. Yaylak alanlarda ise otlatma mevsimi 1 Mayıs'ta başlayıp 15 Ekim'de sona erecek.

Hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan faydalanması için kışlaklarda otlatma 15 Ekim'de başlayacak. Bu arada mera, yaylak ve kışlakları kiralamak isteyen sürü sahiplerinin otlatma mevsimi başlamadan 60 gün önce, otlatmak istedikleri yeri, getirecekleri hayvan sayısını ve cinsini dilekçeyle Adana'ya gelecek aile bireyleri ve çobanları için daimi tebligat ve ikametgâh adresini beyan etmesi, Kaymakamlık vasıtasıyla veya doğrudan Adana Valiliği İl Mera Komisyonu'na müracaat etmeleri gerekiyor.

Yaylak kiralamalarında en son başvuru tarihi 1 Mart Çarşamba, kışlak kiralamalarında ise 15 Ağustos Salı olacak. Yerli göçerlerin ikamet ettikleri otlatma hakkı bulunan yerleşim yerini satın alarak hayvan getirmeleri halinde koyun-keçi kayıt sisteminden güncel hayvan sayısını belirten belgeyi ibraz etmeleri isteniyor.