Pakdemirli: Tarımı dönüştürüp, yeni iklime hazır olacağız

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iklim değişikliğinin tarımsal etkilerini değerlendirmek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla düzenlediği, "Değişen İklim, Dönüşen Tarım: İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı" serisi İzmir'den başladı.

Bakan Pakdemirli, "Tarımsal üretimde iklim değişikliğinin etkisiyle 2050'ye kadar verimde yüzde 10 ila yüzde 25 arasında bir düşüş bekleniyor. Ayrıca, iklim değişikliği ve habitatın tahribatından dolayı bugün dünyada yaklaşık 1 milyon tür yok olma riski altında. Her geçen gün geri dönülemez bir noktaya doğru ilerliyoruz. İklimden daha hızlı değişmek zorundayız" dedi.

"Tarımı dönüştürüp, yeni iklime hazır olacağız"

Meteorolojik ve tarımsal kuraklık riskinin giderek arttığını belirten Pakdemirli, "İklim değişikliği nedeniyle ülkemizde 2050 yılına kadar tarımsal verimlilikte yüzde 2 ila 13 arasında azalma olacağı öngörülüyor. Önümüzdeki süreçte afetlere daha çok maruz kalacağız. Elbette Türkiye tarımıyla, sanayisiyle büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Ancak bu büyümeyi kaynakları tüketerek değil, doğru yöneterek, çevreyi koruyarak ve sera gazını azaltan üretim yöntemlerini hızlıca uygulamaya alarak gerçekleştirmemiz hayati önem taşıyor. Türkiye iklim değişikliğine seyirci kalacak bir ülke değildir. Tarımı dönüştürüp, yeni iklime hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

Tarımsal sulamada yeni dönem

Sulama projelerinde su kaybını azaltan modern sistemlerin payını yüzde 6'lardan yüzde 29'a yükselttiklerini ifade eden Pakdemirli, "Hedefimiz, inşaatı devam eden projeler tamamlandığında bu oranı yüzde 90'ların üzerine çıkarmaktır. Su Şurası kapsamında ilgili tüm paydaşlarla birlikte suyumuzun geleceğini konuşuyor, hedeflerimizi ortaya koyuyor ve yol haritamızı belirliyoruz. 'Su Vatandır' diyoruz. Su konusunu 1. Su Şurası'nda A'dan Z'ye masaya yatırdık. Ekim ayında şura sonuç belgesi ve eylem planımızı açıklayarak aksiyonlarımıza başlayacağız" diye konuştu.

Pakdemirli, "Kuraklık riskine karşı ürünlerin gelişimlerini izliyor, sulu ve kuru tarımda süreci planlıyor ve kuraklığa karşı alınacak tedbirleri belirliyoruz. Bugüne kadar araştırma enstitülerimizde kuraklığa toleranslı 42 buğday ve 19 arpa çeşidi geliştirip, tescilini yaptık. Kuraklığa dayanıklı çeşitlere ait tohumlukları kullanarak üretim yapan çiftçilerimizin desteklenmesine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor" açıklamasında bulundu.