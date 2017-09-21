"Pamuğu Gümrük Birliğinden çıkarın"

21 Eylül 2017

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğini tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde güncellemek üzere müzakere yürüttüğü bir süreçte Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, uygulamaya tabi tek tarım ürünü pamuğun bu kapsamdan çıkarılmasını istedi.

Türkiye'nin, en büyük pamuk ithalatçılarından biri olduğunu, 1,45 milyon ton olan lif pamuk ihtiyacının 756 bin tonunu üretebildiğini, kalanını ithal ettiğini kaydeden ve pamuğun stratejik bir ürün olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Türkiye tekstil ve konfeksiyon ihracatında dünyada ilk sıralardadır. Bütün bunlar pamuk kullanılarak yapılabilir. Pamukta ithalata bağımlı olmak Türkiye için bir risktir. İhtiyacımızın yarıya yakınını ithal ettiğimiz pamukta fiyat kilogram başına en az 3 liraya, 75 kuruş olan prim desteği de 1 liraya çıkarılırsa bu ülkenin çok daha fazla pamuk üretebileceğini herkes görür. Bu ülkenin 1 milyar 240 milyon doları pamuk olmak üzere 2,3 milyar dolar pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ithalatı yapmasını normal karşılayamayız."

Pamuğun Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliğinde sanayi ürünü sayıldığı için gümrük vergisi konmayan tek tarımsal ürün olduğu bilgisini veren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tahıl ürünü olan pamuğun Gümrük Birliğinde ne işi var? Pamuğu Gümrük Birliğinden acil olarak çıkarın. Yeterli gümrük duvarlarıyla korunamadığı için pamukta iç piyasa fiyatları, dünya fiyatlarından doğrudan etkilenmektedir. Dünya fiyatlarındaki düşüş, zarar eden çiftçilerin pamuk ekiminden vazgeçerek alternatif ürünlere yönlenmesine, pamuk ekim alanlarının daralmasına neden olmaktadır."

Kaynak: AA