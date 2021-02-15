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Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden, preseli lif pamuk satışı duyurusu

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, muhtelif standartlardaki preseli lif pamukları ihaleyle satışa çıkarıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesi 2020 ,2019 ve 2018 yılı üretimi olan ilanda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarihi ile ihale saati yazılı muhtelif standartlardaki preseli lif pamuklar 02/03/2021 tarihinde Salı günü saat 14.00’den itibaren, satış şartnamesinde belirtilen hususlara bağlı kalmak şartıyla satışa çıkarılıyor.

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