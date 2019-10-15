Pamukta artan rekolte de üreticiyi memnun etmeyecek
Ege Bölgesi’nde 2019-2020 sezonunda pamuk üretiminin yüzde 15 artışla 218 bin tona yükseleceği tahmin ediliyor. Fakat son aylarda fiyatlarda meydana gelen düşüş ve prim miktarının hala açıklanmamış olması üreticinin sevinmesini engelliyor.
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