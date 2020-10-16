Pamukta prim desteği 1,1 lira oldu

16 Ekim 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Pakdemirli, Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ürettiği ve ihraç ettiği kaliteli tekstil ürünleriyle dünyada söz sahibi olduğuna işaret etti.

Pakdemirli, Türkiye'nin dünyanın önemli pamuk üretim merkezlerinden birisi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Pamuk üretiminde dünyada 6. sırada, verimde ise 3. sıradayız. Son 18 yılda yürüttüğümüz başarılı politikalar ve destekler sayesinde kütlü pamuk verimi, dekarda yüzde 40 artarak 500 kilograma ulaştı. Bugün açıklayacağım müjdeyle hem üretimi hem de verimi daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz.

Bildiğiniz gibi pamukta prim desteği kilogram başına 80 kuruştu. Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerine, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan şunun altını da özellikle çiziyorum. Mazot ve gübre destekleriyle prim destekleri içinde en yüksek destek tutarını pamuk çiftçisine ödüyoruz. Bakanlık olarak her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."