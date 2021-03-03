Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Pancar ve şeker üretimine ilişkin bilgi açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002 yılında 16,5 milyon ton olan pancar üretiminin 2020-2021 pazarlama yılında yaklaşık yüzde 39 artış ile 23 milyon tona ulaştığını bildirdi.

Pancarın ülkede en fazla üretimi yapılan bitkisel ürün olduğunu kaydeden Pakdemirli, dekar başına pancar veriminin se 2002 yılı öncesinde 3,5 ton seviyelerinde iken 2020-2021 pazarlama yılında yüzde 96 artışla 6,85 ton olarak kayda geçtiğini aktardı.

2002 yılında 1,6 milyon ton şeker üretilirken, 2020-2021 pazarlama yılında yüzde 94 artışla yaklaşık 3,1 milyon ton şeker üretildiğine dikkat çeken Pakdemirli, "Böylelikle pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırılmıştır." ifadesini kullandı.

"2002'den beri ithalat yapılmadı"

Özel şeker fabrikalarının tamamında üretim yapıldığını ve üretimlerinin bu dönem bir önceki yıla göre yüzde 24 arttığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Ayrıca 2021 yılında doğrudan veya dolaylı 150 milyon dolar değerinde 470 bin ton şeker ihracatı gerçekleştirilecektir. 2002 yılından itibaren yurt içi tüketime yönelik ithalat yapılmamıştır ve yurt içi şekerin tamamı yerli ve milli pancar şekeri üretimiyle karşılanmaktadır. Diğer yandan 2002 yılı öncesinde yurt içine 460 bin ton olarak satılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası, yapılan düzenlemeyle 67 bin tona düşürülmüştür."