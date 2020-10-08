Pandemide ikinci dalgaya hazırlık Mersin’de sera üretimini artırdı

08 Ekim 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Koronavirüs salgınının küresel tedarik zincirleri üzerinde yarattığı ağır tahribat nedeniyle dünya genelinde stratejik hale gelen tarımsal üretimde 2020 yılı açık tarla üretim sezonu sona eriyor. Pandemide ikinci dalganın tartışıldığı bir dönemde örtü altı üretim hazırlıkları da gider kalemlerine gelen zamlarla başladı.

Türkiye’deki örtü altı sebze üretiminin yaklaşık yüzde 14’ünü karşılayan Mersin, kış aylarında toplam biber ihtiyacının yüzde 31’ini, domatesin yüzde 11’ini, patlıcanın yüzde 18’ini, salatalığın yüzde 13’ünü, muzun yüzde 60’ını ve meyve üretiminin yüzde 65’ini karşılıyor. Türkiye’nin kışlık yaş sebze üretim deposu olarak anılan Tarsus’ta toplam sera alanının 13 bin dekar artarak 65 bin dekara ulaşması öngörülürken, alçak tünel sera yatırımlarındaki yoğunluk dikkat çekiyor. Mersin Akdeniz Ziraat Odası’nın sorumluluk sahasında bulunan Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde ise yeni sezonda toplam sera alanının 8 bin dekar artarak 50 bin dekara yükselmesi bekleniyor.

İklim değişikliği örtü altına yönlendiriyor

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak gelişen olağandışı hava olayları nedeniyle Tarsus çiftçisinin örtü altı üretime yöneldiğini belirten TZOB Mersin İl Koordinasyon Başkanı ve Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ilçede yeni sera alanlarının kurulumunda artış olduğunu belirtti. Özellikle alçak tünel sera ve muz seralarında yüksek artışlar yaşandığını ifade eden Avcı, “Değişen iklim koşulları ve doğal afetlerin ilçemizdeki tarım ürünlerine verdiği zararlar üreticiyi zora soktu. Daha kontrollü tarıma geçiş olan örtü altı yetiştiriciliğine yönelimin artmasına sebep oldu” dedi. Oda olarak yeni sezondaki en büyük hedefl erinin örtü altı yetiştiriciliğinin yapıldığı köy sayısını artırmak olduğunu kaydeden Avcı, şunları söyledi: “Ayrıca toplam sera alanımızı yüzde 20 artırarak 65 bin dekar alana çıkarmayı hedefl iyoruz. Şu an bölgemizde muz serası alanı 728 dekar. Yeni yapılması planlanan ve yapımına başlanan muz seraları ile ilçemizdeki muz üretim alanımızın 2021 yılına kadar yüzde 100 artarak 1500 dekara ulaşmasını öngörüyoruz.”

Akdeniz’de 8 bin dekar yeni sera alanı kurulabilir

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir ise kentin merkez ilçeleri olan Akdeniz, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde kurulu toplam sera alanının 2019 yılına göre 3 bin dekar artarak 45 bin dekara yükseldiğini belirtti. Sezon sonuna kadar bölgedeki toplam sera alanının 8 bin dekar artarak 50 bin dekara çıkmasını öngördüklerini söyleyen Demir, bölgedeki yıllık üretim kapasitesinin 335 bin ton olduğunu belirtti. Turgut Demir, bölge çiftçisinin ülke ekonomisine sağladığı katma değerin 1,4 milyar TL’ye yaklaştığını kaydetti. Yeni kurulan ve yapılmakta olan yeni sera yatırımları ile toplam örtü altı üretim alanının 2019 yılına göre 8 bin dekar artırılarak 50 bin dekara yükseleceğini öngördüklerini belirten Demir, değer olarak ülke ekonomisine 2 milyar TL katkı yapmayı amaçladıklarını belirtti. Demir, “Örtü altı üretimimiz hem ihracatımıza hem de iç pazar tüketimimize yetecek miktarda” dedi.

Yeni örtü altı üretim sezonu hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü ancak temel gider kalemleri olan, naylon, fide ve mazota gelen zamlar nedeniyle çiftçilerin güçlük yaşadığını ifade eden Demir, “Naylon fiyatlarında yüzde 50 ile yüzde 60, fidelerde yüzde 30, işçilik maliyetinde de yaklaşık yüzde 22 artış yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 88 TL olan işçilik ücreti son süreçte 106,50 TL civarına kadar çıktı. Gider ve girdi maliyetlerinde gerçekleşen artış ürettiğimiz ürünlerde aynı oranda artmıyor” diye konuştu.

Tarsus’un sera alanı 52 bin dekar



Bahşiş-Kulak bölgesindeki geniş ve modern seraları ile Türkiye’nin kış aylarında sebze deposu olarak anılan Tarsus’ta 2019 yılının verilerine göre cam sera, yüksek tünel, plastik sera ve alçak tünel olmak üzere toplam olarak 51 bin 808 dekar sera alanı bulunuyor. İlçedeki toplam örtü altı üretim kapasitesi ise 412 bin 722 ton. İlçede toplam 11 farklı üründe örtü altı üretim yapıldığını kaydeden Veyis Avcı, yüksek ve alçak tünel seralarda 21 bin 305 dekar alanda üretimi yapılan karpuzun en fazla yetiştirilen ürün olduğunu dile getirdi. Avcı, ayrıca sakız kabağında 11 bin 184 dekar, patlıcanda 5 bin 335 dekar, sivri biberde 4 bin 203 dekar ve kavunda 3 bin 311 dekar alanda üretim yapıldığını aktardı.

TARSİM’in kapsamı genişletilmeli



Yeni sezonda küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşanabilecek olağanüstü hava olaylarına karşı da gerekli tedbirlerin önceden alınması gerektiğini kaydeden Turgut Demir, uzun vadeli planlarla çiftçilerin güvence altına alınacağı stratejiler geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Demir, özellikle TARSİM’in s igorta kapsamının genişletilmesi ve sera alanlarının daha fazla koruma altına alınması gerektiğini bildirdi.