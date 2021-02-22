Patates ve kuru soğanın üretimi artarken ihracatı azaldı

Koronavirüs salgınının etkisinde geçen 2020'de patates ve kuru soğan üretimi yıllık bazda artarken, ihracat azaldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın fiyatı sık değişen ve stratejik tarım ürünlerini takip amacıyla oluşturduğu ürün masalarının patates ve soğan için hazırladığı rapordan yapılan derlemeye göre, küresel düzeyde patates üretimi 2019'da 17,3 milyon hektar alanda 370 milyon ton olarak gerçekleşti.

Üretimde, Çin yüzde 25 paya sahip olurken, bu ülkeyi yüzde 14 ile Hindistan, yüzde 6 ile Rusya, yüzde 5 ile Ukrayna izledi. Türkiye ise dünya patates üretiminde yüzde 1,34'lük payı ile 17'nci sırada yer aldı.

Türkiye'de patates üretimi 2020'de verimli bir sezon geçirerek, son 5 yılın en üst seviyesine çıktı. Buna göre, patates üretimi 2016'da 4,75 milyon ton, 2017'de 4,8 milyon ton, 2018'de 4,55 milyon ton ve 2019'da 4,9 milyon ton olarak gerçekleşti. Üretim, salgının etkisindeki geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artarak 5,2 milyon tona çıktı. Patates üretiminin yüzde 37'si Niğde, Konya ve Afyonkarahisar tarafından karşılandı.

İhracat açısından bakıldığında ise 2019'da yurtdışına 144 bin 917 ton patates satılırken, geçen yıl bu rakam yüzde 14,3 azalışla 124 bin 135 ton olarak gerçekleşti.

Kuru soğan üretimi yüzde 4,6 arttı

Kuru soğan üretimine dair veriler değerlendirildiğinde, dünyada 2019 yılında kuru soğan üretimi 138 ülkede, yaklaşık 5,2 milyon hektar alanda, 100 milyon ton oldu. Türkiye, ekim alanı açısından dünyada 12, üretimde 5'inci sırada yer aldı.

Soğan üretimi açısından Türkiye, geçen yıl iyi bir dönem geçirdi. 2016'da soğan üretimi 2,1 milyon ton, 2017'de 2,2 milyon ton ve 2018'de 1,9 milyon ton ve 2019'da 2,2 milyon ton olarak hesaplandı. Kuru soğan üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 2,3 milyon tona yükseldi. İhracat ise 2020'de yıllık bazda yüzde 2,7 azalarak 226 bin tondan 220 bin tona geriledi.