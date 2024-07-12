Pembe maskeyle işe koyuldular, 250 kovan desteğini aldılar
Van'ın Gevaş ilçesinde kooperatif kuran ve pembe arıcılık kıyafetleriyle dikkati çeken kadınlara, 250 arılı karakovan hibe edildi. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 'Pembe Maskeli Arıcılar Organik Bal Üretiyor' projesi kapsamında verilen kovanlar için 900 bin lira bütçe ayırdıklarını söyledi.
Kadınları üretime teşvik etmek amacıyla kurulan Artos Kadın Kooperatifi üyeleri, devletin sağladığı desteklerle arıcılığı her geçen gün geliştiriyor. Yörenin verimli yaylalarında organik bal üreten kadınlara, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 250 arılı karakovan hibe edildi. İlçedeki bir bahçede düzenlenen programda, 10 kadın arıcıya 25'er arılı karakovan verildi.
Hedefimiz karakovan balının marka değerini yükseltmek
Organik tarımı geliştirmek istediklerini belirten Görentaş, "İlimiz, Türkiye bal varlığının yüzde 2'sini karşılıyor. Yaklaşık 178 bin kovanımız mevcut. Bunların 26 bini karakovan. Hedefimiz karakovanı yaygınlaştırarak marka değeri yüksek bal elde etmek. Van balının tanıtımı için de coğrafi işaret başvurusunda bulunduk" dedi.
Özel dizayn kovanlar üretimde kolaylık sağlıyor
Organik üretimden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç de hibe edilen kovanların söğüt ağacından yapıldığını ve etrafının çamurla sıvandığını dile getirdi. Pembe maskeli kadın arıcılarla üretimi artırmayı hedeflediklerini belirten Güleç, şunları kaydetti:
"Arıcılık yapan 7 üyemizle başladığımız sayıyı 10'a çıkardık. Kovan desteği aldığımız bu projeyle diğer kadınlarımızı da arıcılığa teşvik etmek istedik. Aldığımız kovanların hepsi dolu. Kovanlar için dizayn edilen taşınabilir araçla kovanlarımızı endemik çeşitliliğin olduğu noktaya kolayca taşıyabiliyoruz. Kadınlarla arıcılığı daha da geliştirip, yaygınlaştırıp hayallerine dokunmak istiyoruz."