Pınar’dan üreticilere özel ‘Süt Uzmanı’ uygulaması

Kurulduğu 1973 yılında daha Pınar Süt fabrikası faaliyete geçmeden üretici eğitimlerine başlayan ve bu güne kadar sürdüren Pınar Süt, eğitim çalışmalarını dijitale taşıyor. Süt çiftçilerini desteklemek, bilgi birikimlerini artırmak, doğru hayvancılık uygulamalarını teşvik etmek ve eğitimle fiziki olarak ulaşılamayan çiftçilere de ulaşabilmek amacıyla Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde ‘Süt Uzmanı’ isimli bir mobil uygulama hayata geçiriliyor. Küçük üreticilere yönelik geliştirilmiş olan ‘Süt Uzmanı’ ile özellikle küçük ölçekli süt üreticilerinin, hayvancılıkta doğru uygulamaları hayata geçirmesi, gelir artışı ile birlikte refah artışı sağlaması ve süt üretimine devam etme motivasyonlarını artırması hedefleniyor.

‘Süt Uzmanı’ ile birebir eğitim vererek ulaşılamayan üreticilerin yanı sıra, eğitim yoluyla ulaşılan üreticilerin de bilgilerini pekiştirecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir platform yaratılması amaçlandı. Geliştirilmesi ve test aşaması tamamlanan uygulama, akıllı telefonların IOS ve Android uygulama mağazalarında ücretsiz olarak tüm süt üreticilerinin kullanımına sunuldu.

Çiftçilerin bilgi birikimlerinin artırılması amaçlanıyor

Uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “Kuruluşumuzdan itibaren kaliteli ve sağlıklı süt ve süt ürünlerinin üretiminde bilimi referans aldık. Dijitalleşen dünyaya uyum sağlayarak geliştirdiğimiz mobil uygulama Süt Uzmanı’nda da süt çiftçilerimizin bilgi birikimlerini artırarak hayvancılıkta doğru uygulamaların hayata geçirilmesini amaçlıyoruz. Dijitalleşme sürecinde stratejiyi iyi kurgulamak, topluma faydayı ve sürdürülebilirliği merkeze almak çok önemli. Süt Uzmanı uygulamamız ile topluma ve çevreye karşı sorumluluğumuzun bilinciyle doğaya ve insana saygılı, tüm paydaşları için değer yaratmaya odaklı bir çözüm sunuyoruz.” şeklinde konuştu.