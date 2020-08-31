Piyasaya fındık dengeli bir şekilde iniyor

31 Ağustos 2020

OTSO 26’ncı Sanayici, İhracatçı ve İmalatçılar Meslek Komitesi Başkanı Cem Şenocak, 1 Eylül’de başlayacak olan yeni fındık ihracat sezonu öncesinde piyasaya fındık akışının dengeli bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Piyasaya dengeli bir şekilde fındık inişinin sağlanması halinde fındık fiyatlarının düşmeyeceğini ön gördüklerini kaydeden Şenocak, “Piyasaya fındık inişi şu anda dengeli bir şekilde devam ediyor. Piyasaya fındık inişinin dengeli bir şekilde devam etmesi halinde fiyatların düşmeyeceği, üreticilerin eline de iyi bir gelir geçeceğini düşünüyoruz. İleride ne olur bunu şu anda yüzde yüz kestirmek mümkün değil. Piyasanın gidişatı bunu belirleyecek” diye konuştu.

“TMO’ya bu yıl fazla bir talep olmayacağını düşünüyoruz”

Bu sezon fındık fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile eşit seyretmesi halinde üreticilerin ofise fazla talep göstermeyeceğine dikkat çeken Şenocak, “Devletin, TMO aracılığıyla fındık üreticisini koruyan bir uygulama yaptığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da fındığa beklenenin en iyisi bir fiyat vererek, üreticilerin yüzünü güldürdü. Serbest piyasada işlem gören fındıklar da bu fiyata yakın seyrediyor. Dolayısıyla fındık fiyatlarının serbest piyasada düşme ihtimalinin olmadığını tahmin ettiğimiz için TMO’ya bu yıl fazla bir talep olmayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Pandemiye rağmen iyi bir ihracat dönemi olacak”

Korona virüs salgınının bir dönem fındığı hızlı tüketime sevk ettiğini ifade eden Şenocak, şöyle konuştu: “Geçen yıl ülkemiz fındık ihracatı yönünden iyi bir sezon geçirdi. Rekoltenin normalin üzerinde olmasına rağmen fındık fiyatları iyi bir seviyede seyrederek her kesimin yüzünü güldürdü. İçerisinde bulunduğumuz sezonda dünyada fındık rekoltesi bir önceki yıla göre az olmasına rağmen Ordu’da mahsulün geçen yıla yakın olduğunu ön görüyoruz. Bunun da şu an için serbest piyasadaki fındık fiyatlarını düşürmeyeceğini tahmin ediyoruz. Bu sene ülke için pandemiye rağmen iyi bir ihracat dönemi olacak.”

Şenocak, serbest piyasada 50 randıman fındık fiyatlarının 21 TL ile 21,5 TL arasında seyrettiğini ve üreticiler için iyi bir sezon olacağını da sözlerine ekledi.