Ravaber, taşyününden topraksız tarım için kolları sıvadı

31 Ekim 2017

İkbal FİDAN

KAYSERİ - Türkiye'nin en büyük taşyünü üreticisi Ravaber, ürün gamını sürekli zenginleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda üretimine başladığı seramik yününden sonra şimdi de topraksız tarım ürünleriyle yeniliklerini sürdürüyor.

Ravaber, 56 bin metrekaresi kapalı, toplam 80 bin metrekare alan üzerinde Türkiye ve çevre ülkelerdeki en büyük taş yünü üretim tesisine sahip olup, kendi madenlerinden çıkardığı taşı, kendi ürettiği elektrik, oksijen ve bağlayıcıyı kullanarak, kendi geliştirdiği makinelerde işleyip taş yününe dönüştürüyor. Geçmişten bu güne elde ettiği deneyimi ve birikimiyle sürekli yeni ürünler geliştirmeye devam eden Ravaber, şimdi de Türkiye'de ilk ve tek, tamamen doğal, çevre dostu, taş yününden üretilmiş, içerisinde fenol-formaldehit bulunmayan "Ravaber Tarım" ürününü tarım sektörüyle buluşturuyor.

Dünyada ekolojik dengelerin değişmesi, rotayı topraksız tarıma çeviriyor

Dünyada ekolojik dengeyi bozan belli başlı çevresel faktörler (kimyasal atık, karbonmonoksit salınımı, orman yangınları, hava ve su kirliliği gibi) toprağın yapısına zarar vererek verimi ve kaliteyi aşağılara çekiyor. Toprağın kalitesini ve verimini artırmak için gerek doğal, gerekse kimyasal tekniklerle sulama ve gübreleme yapılmakta, yüksek maliyet ve işçilik gerektiren bu işlemlerle de kısa süreli fayda sağlanıyor. Verimi ve kaliteyi artırmak amacıyla sektör için inovatif çözümler geliştirilmekte olup tüm dünyada topraksız tarıma geçiş süreci başladı.

Neden topraksız tarım?

Topraksız tarımı gerektiren nedenleri; toprak kaybı, toprak yorgunluğu, hastalık, zararlı ve yabancı ot sorunu, aşırı gübre ve su tüketimi şeklinde sıralamak mümkün.

Toprak kaybı: Dünya, hızlı nüfus artışı ve bu nüfusun besin ihtiyacının karşılanması için tarım yapılacak toprakların yetersiz kalması durumuyla karşı karşıyadır. Normal tarım topraklarının bulunmadığı yerlerde (çöllerin hakim olduğu ülkelerde; ülkemizin Akdeniz sahillerindeki meyilli-taşlı arazilerde; teraslama yaparak taşıma toprakla tarım yapılmaya çalışılan yerlerde; erozyon, çoraklaşma ve tarım topraklarının yerleşim ve turizm alanlarına ayrılan alanlarda) bu durumla karşılaşılmaktadır.

Toprak Yorgunluğu: Seralarda aynı ürünün arka arkaya uzun yıllar yetiştirilmesi toprak yorgunluğuna neden olmakta, bu ise verimliliği düşürmektedir. Toprak yorgunluğuna çözümde, toprak değişimi ve yetiştirilecek üründe değişiklik yapmak (ekim nöbeti) gibi yöntemler kullanılsa da; bu tür uygulamalar üreticiler için pratik olmadığı gibi ekonomik de değildir. Üstelik modern tarımda alınan tüm önlemlere rağmen, verim ve kalitede istenilen boyutlarda artışlar kaydedilememektedir.

Hastalık, zararlı ve yabancı ot sorunu: Yoğun tarımın yapıldığı ve sürekli aynı ürünün yetiştirildiği yerlerde bağışıklık kazanan ve üretimde önemli sorunlara neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla kontrol, modern tarımda ilaçlı mücadele yapılmaktadır.

Bu mücadelede ilerleme kaydedilmiş olmasına karşın tam bir kontrol sağlanamadığı gibi, sağlığa zararlı ilaç kullanımı özellikle ihracatta sorunlara neden olmaktadır.

Aşırı gübre ve su tüketimi: Topraklı tarım yapılan alanlarda ve özellikle seralarda yoğun üretim girdilerinden birisi, bitkilerden daha çok verim ve kalite elde etmek için gübre kullanımıdır. Bu durumun ileride gübre açığına ve toprak ile çevrede kirletici etkilerinin olabileceğine dair kuşkular vardır. Topraklı tarım yapılan alanlarda, verilen suyun bitkilerce kullanılan miktarını saptamadaki güçlükler (toprağın derinliklerine sızması ile toprak ve bitkiden buharlaşma ile kaybolması sonucu) nedeniyle bitkilere verilen su miktarı, topraksız tarımda kullanılanın 4-5 katı olabilmektedir.

Topraksız tarımda Ravaber'in sunduğu üstünlükler

Ravaber'in taşyününden ürettiği topraksız tarım ürününü rakiplerinden ayıran en büyük özellik, içerisinde fenol formaldehit bağlayıcısının bulunmamasıdır. Kullanım süreci sona erdikten sonra bile Ravaber Tarım ürünleri doğaya herhangi bir zehirli salınım yapmamaktadır. Çevre ve kullanıcı dostudur. Her bitkinin kökü fizyolojik ve biyolojik farklılıklar gösterdiği için Ravaber Tarım ürünleri, farklı yoğunluk ve elyaf yapılarında sunulmaktadır. Bu sayede bitkiler kendilerine daha uygun bir ortamda gelişme sağlarlar. Ravaber Tarım ürünleri ile yapılan üretimde, levhaların ayrı ayrı ambalajlarda ve birbirinden ayrımlı olması, bitkisel hastalıkların yayılması engellemektedir. Tamamen doğa dostu olarak üretilen Ravaber tarım ürünlerinin su geçirgenliği ve hava geçirgenliği optimum seviyede olup drenaj konusunda da ideal seviyededir. Sulama rejimi iyi ayarlandığı takdirde, kök gelişimi, gövde gelişimi ve meyve oluşumu sürecinde zaman avantajı sağlar. Fide dikiminden hasat zamanına kadar geçen süreyi 8-12 gün kısaltır. Ayrıca sera içinde oluşan herhangi bir olumsuz duruma müdahale edildiğinde su tutma kapasitesi yüksek olduğu için reaksiyon süresi diğer ürünlere göre minimum 5 kat daha hızlıdır. Örneğin bir kök ilaçlaması yapıldığında cocopette 10-12 gün içinde sonuç alınırken, taş yününde 2-3 gün içerisinde sonuç alınmaktadır. Diğer ürünlere göre daha profesyonel bir üretim sağlar. Ayrıca topraksız tarım ile üretim yapılan seralarda kullanılan otomasyon sistemlerine ilave olarak herhangi bir sistem veya tesisata ihtiyaç yoktur. Kullanılan otomasyonlarla yönetime ve üretime devam edilebilir.

Ravaber, topraksız tarım ürünleriyle Growtech Euroasia Fuar'ında!

Bu yıl 17.'si düzenlenecek olan Growtech Eurasia Uluslararası Sera ve Tarım Ekipmanları Fuarı'na "Taşyünü Slab" ürünleriyle katılan Ravaber, özellikle seracılık sektörünü hedefliyor.

2016 yılında 50bin metrekare alanda 23 ülkeden 700 ulusal ve uluslararası firmayı, 80 ülkeden 81 bin 206 ziyaretçi ile buluşturan bu fuara, bu yıl 30'u aşkın ülkeden 800'den fazla lider firma ve markanın yanı sıra 85 ülkeden 85 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.