Rize Ziraat Odası çay üreticisine destek için çay tohumu yağı fabrikası kuruyor

Rize Ziraat Odası çay üreticisine maddi destek sağlamak için yeni bir projeye adım attı.

Rize Ziraat Odası üreticilerden çay tohumlarını alarak çay tohumu yağı üretmek üzere fabrika kuruyor. Fatih Mahallesi’nde Rize Ziraat Odası’na ait AR-GE bahçesinde 500 metrekare alanda kurulum çalışması başladı. Fabrikayla birlikte çay tohumu değerlendirilerek üreticiye maddi destek sağlanacak. İlk etapta 20 ton çay tohumu alınarak 2 ton çay tohumu yağı üretilmesi planlanıyor. Oda, elde edeceği yağla kendi markasıyla sabun üretimi yapacak. Kalan yağları da kozmetik fabrikalarına satacak. Fabrikanın yıl sonunda üretime geçmesi planlanıyor.

“Fabrikamızda 2 ton çay tohumu yağı üreteceğiz”

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan üreticilere destek amaçlı bu projenin yapıldığını belirterek, “Hem çayımıza hem de üreticilerimize değer katacak çalışmalar yürütüyoruz. Çay tohumu yağı kıymetli bir ürün ve son yıllarda bu ürünün fark edilmesi ile yeni bir alan açıldı. Biz de üreticilerimize maddi destek sağlamak amacıyla Çay Tohumu Yağı Fabrikası kuruyoruz. Üreticilerimizin topladıkları tohumları satın alarak onlara destek sağlamış olacağız. İlk etapta 20 ton çay tohumu almayı planlıyoruz. Kurulum çalışmaları devam eden ve yıl sonunda faaliyete geçirmeyi hedeflediğimiz fabrikamızda 2 ton çay tohumu yağı üreteceğiz. Kendi sabun markamızı üretmeyi planlıyoruz. Kalan yağıda kozmetik fabrikalarına satacağız. Bağlantılarımızı artırarak üreticilerimizden daha fazla çay tohumu almaya çalışacağız. Herkes için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.