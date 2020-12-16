Rusya Türkiye'den aldığı domates kotasını artırabilir
Rus INterfax haber ajansının haberine göre, Rusya, Türk domatesi alım kotasını 50 bin ton daha artırarak 250 bin tona çıkabilir.
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye'den alınan domates kotasını 250 bin tona yükseltilmesini teklif etti.
Haber dün Interfax haber ajansında yer aldı. Mevcut kota 200 bin ton seviyesinde.
Türkiye'nin Rusya'nın savaş uçağını düşürdüğü için özür dilemesinin ardından iki ülke arasındaki gerilimin düşmesiyle Rusya Türkiye'den sebze alımına getirdiği yasağı 2017 yılının Kasım ayında kaldırmış ancak kota getirmişti.