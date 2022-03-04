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Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağı belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, "İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.

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