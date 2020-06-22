Salihli Kirazı, üreticinin yüzünü güldürdü

22 Haziran 2020

MANİSA-DÜNYA

Coğrafi işaret tesciline sahip Salihli Kirazı, iklim şartlarının elverişli gitmesi sayesinde bu yıl üreticisine iyi bir gelir sağladı. Mayısın son haftasında hasadına başlanan Salihli Kirazı ilk günlerde 30 TL’den alıcı buldu. Yüzde 80’i başta Almanya olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilen Salihli Kirazı, hasadın üçüncü haftasında 9 TL’ye kadar gerilese de üretici durumdan memnun.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, bu yıl kirazda çok iyi bir sezon geçirildiğini belirterek, geçen yıl Çamurhamamı, Allahdiyen, Gökköy ve Bahçecik’ten 600 ton civarında ürün elde edilirken, bu yıl 800 ton ürün bekliyoruz” dedi.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Bu yıl İtalya ve Yunanistan’da kiraz üretiminde sıkıntı yaşanması, bizim kirazımızın değer kazanmasına yardımcı oldu. Bu yıl ayrıca kiraz tanesinin büyüklüğü de geçen yıllara göre oldukça iyi” bilgisini verdi. Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ise kiraz üreticisinin bu yıl iyi bir gelir elde etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.