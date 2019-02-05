Sebze fiyatlarında artış sona mı erdi?

05 Şubat 2019

Antalya'da seralara zarar veren hortum ve fırtınaların da etkisiyle ocak ayında en yüksek fiyat artışı gıda grubunda yaşandı. Dün açıklanan verilere göre gıda fiyatları aylık bazda yüzde 6,43 ve yıllık yüzde 30,97 artış gösterdi.

Geçen ay çarliston biber yüzde 87,87, patlıcan yüzde 80,94, ıspanak yüzde 67,63, sivri biber yüzde 63,84, taze fasulye yüzde 53,31, salatalık yüzde 44,31, domates yüzde 38,75, havuç yüzde 36,03 ve kabak yüzde 28,41 zamlandı.

Ancak, yaklaşık iki aydır sebze fiyatlarında mevsimsel etkilerden dolayı ciddi oranda artış gözlendiğini belirten Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş'a göre bu seyrin tersine dönüyor, fiyatlar ucuzlamaya başladı bile...

Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki üreticiler açısından ocak ayının oldukça zor geçtiğini anlatan Akbaş, başta aşırı yağış, hortum ve sel felaketleri nedeniyle hasadı yapılmayan bir çok üründe rekolte kaybı yaşandığını kaydetti.

Akbaş, bu nedenle ocak ayındaki üretimin yüzde 30 azaldığına dikkati çekerek, özellikle şubat ayıyla birlikte artan sebze fiyatlarında düşüş görülmeye başladığını ifade etti.

Hava şartlarının iyiye gitmesi dolayısıyla fiyatlarda düşüşün devam etmesini beklediklerini anlatan Akbaş, şöyle devam etti:

"Patlıcan fiyatlarında yüzde 50'lik düşüş oldu, domatesteki düşüş yüzde 35'i buldu, salatalığın fiyatı ise yüzde 20 ucuzladı. Bundan sonra havaların ısınmasıyla birlikte rekolte artacağı için fiyatların daha da makul seviyelere ineceğini tahmin ediyoruz. Düşen fiyatlara rağmen artan rekolte çiftçimizi memnun edecektir. Esnafımız gerçekleşen bu düşüşten gayet memnundur. Bugünden itibaren sebze fiyatları artık normal seviyelerine iniyor."

Akbaş, tüketici fiyatları bazında ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışının yüzde 87,87 ile çarliston biberde görüldüğünü hatırlatarak, normale dönüşle birlikte söz konusu ürünün yüzde 30 ucuzladığını söyledi.

Kaynak: AA