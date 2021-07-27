Selden etkilenen ÇAYKUR fabrikaları yeniden üretime başladı

ÇAYKUR, Rize ve Artvin'de meydana gelen sel ve heyelanlarda Büyükköy, Ambarlık ve Arhavi Çay Fabrikalarında üretimin aksamasına rağmen diğer fabrikalarını devreye alınmasıyla çay alım ve işlenmesinde sorun yaşanmasının önüne geçti.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve ekibinin koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar sonrasında fabrikalar kısa sürede yeniden üretime geçti.

Birinci sürgünde tarihinin en fazla yaş çay alımını gerçekleştiren ÇAYKUR, ikinci sürgüne de hazırlıklı girdi. Tam kapasite çalışan fabrikalarda ikinci sürgün yaş çay alımları sürüyor.

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, beraberindeki genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile Rize, Trabzon ve Artvin'deki fabrikaları ve alım yerlerini denetledi.

Alim, bölgede yaşanan sel afeti sonrasında devletin tüm kurumlarının yaraları sarmak için çalıştığına işaret ederek "Bu vesile ile selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, kayıp vatandaşlarımızın bir an önce bulunmasını temenni ediyorum. Üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.