Sera üreticileri, 4 büyük pazara odaklandı

20 Ağustos 2020

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

Sektörlerinin son yıllarda Türkiye'de en hızlı büyüyen alanar arasında olduğunu söyleyen Sera Konstrüksiyon, Donanımı ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçılar Derneği (SERKONDER) Başkanı Halil Kozan, “Yurt dışında verilen desteklerle Türk cumhuriyetleri, İran, Irak ve Sovetler Birliği’nden ayrılan ülkelerde üye firmalarımız bu pazarlarda hakimiyeti ele almış durumda" dedi. Kozan, "Sektör, ilk yedi ayda 270 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Önceki yıl ilk 7 ay ihracatı 350 milyon dolardı. Pandemi nedeniyle ihracatta yaşanılan durgunluk ile yıl sonu ihracat hedefimiz ise 350 milyon dolar. Geçen yılı 450 milyon dolar ihracat ile kapatmıştık. Yeni dönemde yüksek pazar talebinin bulunduğu Katar, Dubai, Kenya gibi ülkeler ve ileri teknoloji gereksinimi olan ABD, Kanada, Meksika yanında Avustralya, Güney Kore, Vietnam gibi ülkeler hedef pazar olarak ortaya çıkıyor” açıklamalarını yaptı.

22 firma anahtar teslim sera kurulumu yapıyor

2000’li yıllara kadar ülkemizde modern seraların kurulumu tamamen yabancı firmalar tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Kozan, bugün plastik ve cam seraların tamamına yakınını yüzde 100 oranında yerli olarak üretildiğini aktardı. SERKONDER’e kayıtlı 52 firmanın 22’sinin anahtar teslimi sera imalatı ve kurulumu yaptığını aktaran Kozan, sera gölgeleme ve ısı perdeleri dışında ithal ürüne bir bağımlılığın bulunmadığını kaydetti. Kozan, “Yerli üreticilerimiz uzun yıllar boyunca hem yurt içi, hem de yurt dışında yapmış olduğu anahtar teslimi sera projeleri yanında otomasyon, yazılım ve donanım çalışmaları sayesinde, seracılık sektöründe yüksek mühendislik kabiliyeti ve “know-how” bilgisine ulaştı” diye konuştu.

Modern seralar işçilik maliyetini düşürüyor

Modern seranın günümüz teknolojisi kullanılarak ve çevresel faktörlerden etkilenmesinin en aza indirildiği bir üretim tesisi olduğunu belirten Kozan, Türkiye’de 53 bin hektar seranın sadece 1400 hektarı modern sera olduğunu iletti. Normal bir serada sezonda metrekareden 15-20 kilogram domates elde edilirken, bu rakamın modern seralarda 60-70 kilograma kadar ulaştığına dikkat çeken Kozan, “Yüksek otomasyona sahip modern seralarda, işçilik maliyeti de en aza iniyor.Öte yandan pandemi sürecinde tarımsal üretim ve üretimin sürdürülebilirliğinin daha da stratejik bir konuma yükseli" ifadesini kullandı.

Growtech fuarı yeni pazar fırsatları sunacak

Pandemi döneminde içinde bulunan koşullarda, tarım sektörünün önemi ve değeri her zamankinden daha çok anlaşıldığını belirten Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “Bu yıl Growtech Tarım Fuarımız, 25-28 Kasım 2020’de Anfaş Fuar Merkezi’nde Sera ve Sulama Teknolojileri, Tohumculuk, Bitki Besleme ve Koruma, Tarım Makinaları ve Hayvancılık olmak üzere 5 kategoride gerçekleşecek. 20 yıldır Antalya’da düzenlediğimiz Growtech fuarı sektörü yeni pazar fırsatları ve işbirlikleri ile buluşturmaya hazırlanıyoruz” dedi.