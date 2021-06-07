Sertifikalı tohum ihracatı 72 bin tona yükseldi

Türkiye'nin sertifikalı tohum ihracatı artarken, ithalatı azaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de sertifikalı tohum üretim, 2020 sonu itibarıyla 1 milyon 242 bin tona yükseldi. Üretime bağlı son 5 yılda sertifikalı tohum ihracatı 58 bin tondan 2020 yılı sonu itibarıyla 72 bin tona yükseldi. Aynı dönemde yapılan tohumluk ithalat miktarları ise 49 bin tondan 46 bin tona geriledi. Tohumluk ihracatında Rusya, Ukrayna, Macaristan, Irak ve Azerbaycan ilk sıralarda yer aldı. Söz konusu ithalatın yüzde 35'i ise Fransa, İtalya ve ABD'den yapıldı.

Şirket sayısı 1004'e ulaştı

Üretim ve ihracın yanı sıra tohumluk şirketi sayısı da arttı. Türkiye'de sertifikalı tohumluk üretimi ağırlıklı olarak özel sektör eliyle yürütülürken, özellikle hububatta kamu ağırlığı devam ediyor. 2002 yılında 120 civarında olan tohumluk şirketi sayısı bugün itibarıyla 1004'e çıktı.

5 yılda 548 milyon lira destek verildi

Bakanlık tarafından 2015-2020 yıllarında sertifikalı tohum üreten üreticilere yaklaşık 548 milyon lira yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapıldı. Tohum üreticilerine 2015 yılında yurt içi sertifikalı tohum üretimi için ödenen destek miktarı yaklaşık 57 milyon lira iken, 2019 yılı için yaklaşık 148 milyon liraya ulaştı. 2020 yılı ödemelerinin tamamlanması ile tohum üreticilerine yaklaşık 140-150 milyon lira civarında destek ödemesi yapılması öngörülüyor.