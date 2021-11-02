Sertifikalı tohum ve fidanlara 418 milyon lira destek verilecek

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre tarımsal destekleme bütçesi 2022 yılı için 2021 yılına göre yüzde 12,5 artırılarak 22,97 milyar liradan 25,83 milyar liraya yükseltildi. Bu destekler arasında sertifikalı tohum ve fidan kullanımı desteği yüzde 1,6'lık paya sahip oldu. Bu kapsamda gelecek yıl sertifikalı tohum ve fidan kullanımı için 418 milyon lira destek ödemesi yapılacak.

Öte yandan, bitkisel üretim sektöründe yerel çeşitlerin ve bitki gen kaynaklarının korunması, biyoteknoloji, ıslah, çeşit geliştirme, etkin piyasa denetimi, sertifikalı tohumluk üretimi ve kullanımı ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

“Artan desteklerle sertifikalı tohum kullanımı yaygınlaşacak"

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, sertifikalı tohum üretimi ve kullanımına yönelik desteklerin artarak devam etmesinin sektöre ve üreticilere olumlu yansımaları olduğunu belirtti.

2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğinin buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik için yüzde 50 artışla dekar başına 24 liraya çıkarıldığını söyleyen Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, desteğin ekim döneminde açıklanmasının üretime katkı sağlaması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Yaşanan gelişmenin sektör tarafından olumlu karşılandığını belirten Gençer, şunları söyledi: "Verim ve kaliteli üretim için sertifikalı tohum olmazsa olmazımız. Sertifikalı tohum kullanımı bitkisel üretimde yüzde 25'e varan verim artışı sağlıyor. Sertifikalı tohum kullanımıyla üreticiler verim artışı sağlamanın yanında ne kadar üretim yapacağını önceden tahmin edebiliyor. Sertifikalı tohum üretim ve kullanım desteklerinin artarak devam etmesi sektörümüze ve üreticimize olumlu yansıyor. Desteklerin artmasıyla sertifikalı tohum kullanımı yaygınlaşacak."

Desteklerin, sektörün büyüme hızına da katkı sağladığını ifade eden Gençer, şu değerlendirmede bulundu: "Özellikle 2005 yılında sertifikalı tohuma yapılan kullanım desteği ve 2008 yılında da sertifikalı tohuma verilen üretim destekleri sertifikalı tohumun üretim rakamlarına olumlu yansıdı. Rakamsal olarak bakıldığında 2008'de 290 bin ton olan sertifikalı tohum üretimimiz 2020'li yıllara geldiğimizde 1 milyon 242 bin tona ulaşmıştır. 2023 yılı hedefimiz olan 1 milyon tonluk üretime 5 yıl öncesinden ulaştık. Desteklerin önceden belirlenen bir ödeme planına göre yapılması 2023 hedefimiz olan 1,5 milyon tonluk üretime ulaşmamıza katkı sağlayacaktır."