Sıcaklarla birlikte çoğalan tehlike Akdeniz Meyve Sineği

Adana’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kış şartlarının oluşmaması ile birlikte Akdeniz Meyve Sineği bölgede artış gösterdi. İl ve ilçe tarım müdürlükleri Adana genelinde toplu ilaçlama ile Akdeniz Meyve Sineği zararlısı ile mücadele başlatırken uzmanlar üreticilerin bahçelerde zararlı ile mücadelede erken tedbir alması ve sık sık kontrol edilmesi gerektiğini belirterek uyardı.

Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, böcek döngüsünün bu yıl dalında kalan narenciye ve sıcak hava ile kesilmediğini ifade ederek, “Bu yıl sıcaklık ve Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili bir sıkıntımız var. Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili sorunumuz kışın ılıman geçmesi ve böceğin yaşam döngüsünün hiç bozulmaması. Bunu tetikleyen bir diğer unsurda turunçgillerin ağacın başında kalması ve dökülmemesi. Bu böceğin çoğalması için ciddi bir sorun oldu. Akdeniz Meyve Sineği bölgemizin bir zararlısı. Tüm meyve ve sebzelere zarar veren bir tür. İlçe tarım müdürlükleri mücadele planı ile önlem alıyor. Adana genelinde sert çekirdekli meyve nedeni ile problem yaşadığını duyuyoruz. Burada rakım yüksek biz erken tedbir aldık büyük oranda başarı sağladık. Önümüzdeki süreçte bu sıcaklar bu iklim böyle gittikçe kışın satılmayan narenciye şuan da satılamayan sert çekirdekliler nedeni ile çok daha büyük problem olacağını düşünüyorum. Biraz erken bir önlem alınması lazım" dedi.

Kurtaran, "Kimyasal ve kültürel mücadele var. Ağaçlarda kısmı dal ilaçlaması yapılabilir. Tuzaklar ile mücadele var. En güzeli aslında bu. Bu tuzakları devlet olarak üretebilirsek daha uygun fiyata mal edebiliriz. Dönümde 300 TL devlet desteği var ama bu tuzağı üniversitelerde araştırma enstitülerinde üretebilirsek mücadele daha etkili ve kolay olur. Sıcakta çok hızlı çoğalma oluyor. Üreticiler kendi bahçelerinde ilçe tarım müdürlükleri ile birlikte istişare ederek erken tedbir alması mücadelenin daha etkili olmasını sağlayacaktır” diye konuştu.