Sivas'taki kayısı hasadında yüzde 20 rekolte artışı bekleniyor

"Memnuniyetle gördük ki bu yıl rekolte gayet güzel. Yüzde 20'nin üzerinde rekoltede artış var. Bildiğiniz üzere Gürün ilçemiz meyvecilik açısından mikro klima özelliği gösterdiği için son derece elverişli bir bölge. Özellikle Tepecik bölgesi kayısı üretimi açısından son derece elverişli ve her geçen gün buradaki üretim artıyor" ifadelerini kullanan Şimşek, çiftçilere fidan dağıtımı ile teşviklerin sürdüğünü belirtti ve ekledi:

"Her yıl üreticilerimize fidan dağıtıyoruz. İnşallah bu çabalarımızla buradaki kayısı ağacı sayısı daha da artacak. Şu an itibariyle bölgede yaklaşık 15 bin ton üretim söz konusu ve yaklaşık da 300 binin üzerinde kayısı fidanı var. Her yıl biz üreticilerimize fidan dağıtmaya devam edeceğiz. Amacımız kayısı üretimini bu bölgede daha da artırmak. Gürün kayısısının marka değerini yükseltmek, daha tanınır, bilinir hale getirmek. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımızla belirttiğim gibi kayısı üretimini daha güzel noktalara getireceğiz ve Gürün'ün, Sivas'ın kayısı üretimindeki payını daha da yükseğe taşıyacağız."

