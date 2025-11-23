Sofralık zeytin ihracatı yeni sezona hızlı başladı: İlk ayda yüzde 13 artış

Türkiye, 2024/25 sezonunu 255 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracatıyla yeni bir rekorla geride bırakırken, yeni sezona da parlak bir giriş yaptı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Emre Uygun, siyah zeytin ihracatının geçen sezonun ilk ayına göre yüzde 9 artışla 17,8 milyon dolardan 19,5 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Yeşil zeytinde ise daha yüksek bir ivme yakalandı. Uygun, “Geçen sezonun ilk ayında 4,2 milyon dolar olan yeşil zeytin ihracatımız, bu sezonun ilk ayında yüzde 28 artışla 5,5 milyon dolara ulaştı” dedi.

300 milyon dolar hedefi korundu

Türkiye’nin 2025/26 sezonuna 300 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracat hedefiyle başladığını hatırlatan Uygun, “Sezona hedefimizle uyumlu bir başlangıç yaptık. Bu çizgiyi koruyarak sezon sonunda ülkemize 300 milyon dolar döviz kazandıracağımıza inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Almanya başı çekiyor, İngiltere ve Rusya’da sert yükseliş

Sofralık zeytin ihracatında pazar liderliğini 6,6 milyon dolarla Almanya korudu. Irak’a ihracat yüzde 3 artarak 4,3 milyon dolara, Romanya’ya ihracat ise 2,7 milyon dolara ulaştı.

Ekim ayında bazı pazarlarda dikkat çekici yükselişler kaydedildi:

ABD: Yüzde 39 artış – 1 milyon 81 bin dolardan 1 milyon 501 bin dolara

İngiltere: Yüzde 194 artış – 295 bin dolardan 868 bin dolara

Rusya: Yüzde 47 artış – 615 bin dolardan 902 bin dolara

Türkiye, ekim ayında toplam 70 ülkeye sofralık zeytin ihracatı gerçekleştirdi.