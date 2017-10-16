Sofralık zeytinde yüzde 100 rekolte artışı bekleniyor

16 Ekim 2017

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ illerini kapsayan sorumluluk bölgelerinde zeytin rekoltesine ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi. Zeytinde bu seneyi "var yılı" olarak değerlendirdiklerini belirten Asa, şöyle konuştu:

"Bölgemizde geçen yıl yapılan üretim 80-90 bin tonlardaydı. Bu yıl ise rekoltede yüzde 100 artış yaşanacağını ve üretimin 160 bin ton civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu yılki 160 bin ton rekoltenin 130 bin tonunu sofralık, geri kalanını ise yağlık olarak değerlendiriyoruz. Daha önceki yıllarla mukayese ettiğimizde orta ölçekli bir yıl diyebiliriz. Önceki yıllarda 200 bin tonlarda rekolteler açıklanmıştı."

Asa, mayıs ayındaki uzun süreli yağışların zeytini olumsuz etkilediğini, bir miktar kaybın bundan kaynaklandığını söyledi.

"Zeytin fiyatlarında geçtiğimiz yılın fiyatlarının üzerinde minimum enflasyon oranında bir artış olur." diyen Asa, bu yıl minumum 50 bin ton ürün almayı planladıklarını belirtti.

Kaynak: AA