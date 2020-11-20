Sözleşmeli tarım ürünleri Elektronik Ürün Senedine dönüştürülüyor

Tarım Kredi üyesi kooperatiflerin satın aldığı söz konusu ürünlerin lisanslı depolarda saklanarak, ELÜS'e dönüştürülmesi ve TÜRİB'de alım-satımına ilişkin iş birliği hayata geçirildi.

TÜRİB'den yapılan açıklamaya göre, TÜRİB ve Tarım Kredi tarafından ortaklaşa yürütülen altyapı geliştirme çalışmalarıyla Tarım Kredi, TÜRİB ELÜS İşlem Platformu'na entegre edildi. Böylece, sözleşmeli tarıma konu ürün alım işlemleri TÜRİB'de gerçekleştirilirken, bu çerçevede ilk işlem 17 Kasım'da yapıldı.

İş birliğiyle Tarım Kredi üyesi üreticilerce üretimi yapılan ürünler, lisanslı depo işletmelerinde saklanıp ELÜS'e dönüştürülerek, TÜRİB ELÜS piyasasında güven ve istikrar içinde işleme konu ediliyor.

Üretim öncesinde Tarım Kredi tarafından çiftçilere yapılan ayni veya nakdi ödemeler, tam otomasyon dahilinde TÜRİB'de gerçekleştirilen işlem tutarları üzerinden takas sürecinde mahsup ediliyor.