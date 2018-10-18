Su ürünleri ihracatında 2023 hedefi 2 milyar dolar

18 Ekim 2018

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, ihracata ilişkin "2023 hedefimiz bizim bakanlık olarak 1 milyar dolardı. Bunu bu sene yakalayacağız. Gerçekten büyük bir başarı. 2023 hedefimizi Sayın Bakanımızın talimatıyla 2 milyar dolara çektik. Bu rakama ulaşmak için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız." dedi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı, İzmir'de başladı.

Fuarİzmir'de düzenlenen açılışta konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, balıkçılık sektörünün çok büyük bir hızla büyüdüğünü söyledi.

Türk balığının dünyada adını duyurmaya başladığını anlatan Atalay, "Ciddi de bir ihracat potansiyeline ulaştı. 2023 hedefimiz bizim bakanlık olarak 1 milyar dolardı. Bunu bu sene yakaladık. Gerçekten büyük bir başarı. 2023 hedefimizi Sayın Bakanımızın talimatıyla 2 milyar dolara çektik. Bu rakama ulaşmak için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız." dedi.

Dünyada balık satacak geniş bir coğrafya olduğunu dile getiren Atalay, "Artık balığı sadece balık olarak satmanın dışında bu tür fuarların da katkısıyla işin teknolojisini de satmamız lazım. Türkiye bu konuda da başarı sağlayabilecek bir konuma gelmiştir." diye konuştu.

Atalay, iç tüketimin de artırılması için özel sektör ve devletin el ele vererek faaliyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan da 2002'de sektörün ihracatının 50 milyon dolar olduğunu anımsattı.

İhracat rakamının 1 milyar doları geçtiğine işaret eden Kızıltan, "Hedeflerine ulaşabilecek olan sektörlerden bir tanesiyiz. Üzerimize düşen görevi gerçekleştireceğiz. Diğer sektörler de inşallah gerçekleştirir." diye konuştu.

Kızıltan, Enflasyonla Topyekun Mücadele programına sonuna kadar destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

Dev orkinosa yoğun ilgi

Fuara yerli ve yabancı 200 firma katılım sağladı. Kültür balıkçıların yoğun olarak katıldığı fuarda bir firmanın sergilediği 100 kilogramlık orkinos büyük ilgi gördü.

Katılımcılar ve ziyaretçiler orkinosun önünde fotoğraf çektirdi.

Fuar, 20 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA