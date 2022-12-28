Süt üreticileri koruyucu tedbir istiyor

Coşkun, sektöre ilişkin yaptığı yıl sonu değerlendirmesinde, Türkiye'de süt ve süt ürünleri üretiminin 2021'de 23,2 milyon ton olduğunu ifade etti.

Üretim miktarının bu yıl ise yüzde 3 azalarak 22,5 milyon ton civarında olmasının beklendiğini belirten Coşkun, "Sektörün dış ticaretine bakıldığında 10 aylık verilere göre ihracatta bu yıl geçen yıla göre miktar olarak yüzde 9,1 azalma, cari olarak yüzde 35,4 artış görülmektedir. Yıl sonu tahminimiz ise ihracatımızın 212 bin ton seviyelerinde gerçekleşeceği yönündedir. İhtiyacımız, sektörün tüm girdi kaynaklarında uluslararası standartlarda kalite ve verimlilik odaklı üretim modellerinin geliştirilmesi. 2023 yılında süt sektörünün, üretim, tüketim ve dış ticarette yeniden yukarı yönlü bir ivme kazanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Maliyet artışı zorluyor

Üretim maliyetlerindeki artışın sektörde yarattığı olumsuzluklara işaret eden Coşkun, kırmızı ette girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle son iki yıldır dişi hayvan kesiminin devam ettiğini, bu durumun, şimdi süt arzını, gelecekte de besi sığırcılığını olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Coşkun, bu yılın 10 ayında 66 bin 807 baş canlı hayvan ithal edildiğini belirterek, "İki yıldır kesim yapılması ve kırmızı et besicisinin maliyetlerindeki artışlar nedeniyle 2023’te canlı hayvan arzında daralma görülebilir. Döviz kurunda yaşanan artışlardan dolayı hayvan ithalatı, besilik materyal alımı, çiftliklerin sürü yenilemesi ve yeni yatırım girişimleri zorlaşmaktadır" ifadelerini kullandı.