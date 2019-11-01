Süt üreticisine kötü haber!

01 Kasım 2019

Ali Ekber YILDIRIM

İZMİR- Yerel seçim öncesinde çiğ süt destekleme primi 10 kuruştan litre başına 25 kuruşa çıkarıldı. Seçimden sonra da destekleme priminin 25 kuruş olarak devam etmesi bekleniyordu. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçede para olmadığını gerekçe göstererek çiğ süt primini litre başına 10 kuruşa düşürdü. Hem de geriye dönük olarak.

Tarım desteklerinin çok geç ödenmesi nedeniyle, mayıs-haziran dönemi süt primleri henüz ödenmedi. Çiftçi 25 kuruştan prim ödemesi yapılacağını beklerken, bakanlık primi Mayıs 2019'dan geçerli olmak üzere 10 kuruşa düşürdü.

Müjde diye açıklanmıştı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 22 Aralık 2018 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada Ocak, Şubat ve Mart 2019’da çiğ süt destekleme primi litre başına 15 kuruşluk artışla 25 kuruş olarak çiftçiye ödeneceğini müjdeledi. 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçim öncesinde çiğ süt priminin 25 kuruşa çıkarılması çiftçiyi memnun etmişti. Seçimden sonra sadece Nisan ayında 25 kuruşluk prim ödemesi devam etti. Şimdi Mayıs-Haziran dönemi primler ödenecekken Bakanlık bütçeyi gerekçe göstererek primi 10 kuruşa düşürdü.

Çiftçiden sert tepki

Çiftçi tepkili. İnşaat, sanayi, turizm ve birçok sektöre yönelik destek paketleri, teşvik edici krediler çıkarılırken çiftçinin üvey evlat olarak görüldüğünü belirten çiftçiler, "herkese para bulunuyor, çiftçiye gelince yok diyorlar. Herkesin borçları ertelendi,ötelendi. Çiftçiye gelince borçlar ertelenmiyor. Bizim üretmemizi, yaşamamızı istemiyorlar."

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada daha önce 25 kuruş olan çiğ süt priminin Mayıs 2019'dan geçerli olmak üzere 10 kuruşa düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bütçede para olmaması gerekçesi ile Mayıs ve Haziran aylarına ait süt prim destekleri 10 kuruş olarak ödeneceği haberi bizleri endişelendirdi. Bu durum, zaten sıkıntı çeken süt üreticisini, daha da zor duruma sokacaktır.

Kasım ayına girmiş olmamıza rağmen ilk 4 aylık süt destek primi hariç hiçbir ödeme yapılmaması zaten sıkıntıda olan hayvancılık sektörünü çok kötü etkilemektedir. 2018 yılı desteklemeleri ile neredeyse aynı olan 2019 yılı desteklemeleri enflasyon kaynaklı değer kaybını bile karşılamazken süt prim desteklemelerinin mayıs ve haziran ayları için 25 kuruş yerine 10 kuruşa düşürülmesi kabul edilebilir değildir." görüşüne yer verildi.

Rusya'dan ithalat mı yapılacak?

Sektörün adeta can çekiştiği vurgulanan TÜSEDAD Yönetim Kurulu'nun açıklamasında üreticinin kaygısı şu sözlerle dile getirildi: "Süt pirim desteklemelerinin yüzde 60 azaltılması ile aynı dönemde Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansının Türk pazarına süt ürünleri sevkiyatı için veteriner sağlık sertifikası konusunda Türkiye’yle mutabakat sağlandığını açıklamış olması geleceğe doğru biz üreticileri kaygılandırmaktadır. TÜSEDAD olarak süt pirim desteklerinin düşürülmüş olmasını ve süt ürünlerinin ithal edilmesi konusunda yapılan çalışmaları yanlış buluyoruz ve bu yanlışlardan dönülmesini ve üretime köstek olmak yerine Tarım Bakanlığını destek olmaya davet ediyoruz."

Çiftçi zammı görmeden primini kestiler

Ulusal Süt Konseyi, 2 Ekim 2019 tarihinde yaptığı toplantıda çiğ süt referans fiyatının 15 Kasım'dan itibaren 2 lira yerine 2 lira 30 kuruş olarak uygulanmasına karar verdi. Konsey'in kararı 15 Kasım 2019'dan 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak. Yani önce çiğ süt fiyatı gelecek yılın sonuna kadar sabitlendi. Şimdi de daha çiftçi süt zammı almadan geriye dönük olarak Mayıs 2019'dan geçerli olmak üzere çiğ süt primi düşürülmüş oldu.

Primin düşeceğini yazmıştık

Çiğ süt destekleme primi yerel seçim öncesinde 25 kuruşa çıkarıldığında 22 Aralık 2018'de yazdığımız haberde primin seçimden sonra düşmemesi gerektiğini yazdık. O gün "Seçimden sonra düşmesin" ara başlığı ile aynen şunları yazmıştık: "Süt üreticileri seçim öncesi yapılan 15 kuruşluk prim artışının önemli olduğunu ancak seçimden sonra tekrar düşürülmemesi gerektiğini ifade ediyor. Primin artması kadar zamanında ödenmesinin de önemli olduğunu belirten üreticiler, genellikle 5-6 ay sonra primin ödendiğini ve gecikme nedeniyle artışın bir anlamı kalmadığını dile getiriyor."