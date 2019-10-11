Süt üretimi geriledi, yumurta üretimi arttı

11 Ekim 2019

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azalarak 777 bin 969 tona geriledi.

Toplanan süt miktarı yüzde 7,4 arttı

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı ağustosta yıllık bazda yüzde 7,4 azalarak 777 bin 969 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 13,1 azalarak 112 bin 365 tona düştü. İnek peyniri üretimi yüzde 10,4 azalarak 54 bin 439 tona geriledi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 12,6'lık artışla 3 bin 301 tona çıktı.

Yoğurt üretimi 107 bin 264 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Ayran üretimi ise 63 bin 802 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalış gösterdi.

Ağustosta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ise söz konusu dönemde yüzde 7,6 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi 4,2 arttı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerine göre, yumurta üretim miktarı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Ağustosta 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Ağustosta kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 93 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 14,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,1 geriledi. Ağustosta kesilen hindi sayısı 487 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 18,9 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 0,9 arttı ve 163 bin 437 ton olarak gerçekleşti.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 8,8 azaldı ve 4 bin 724 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,2 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 azalış kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 0,5 azaldı.