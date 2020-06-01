"Sütün fiyatını artırmayın, yemdeki zamları durdurun"

01 Haziran 2020

Ali Ekber YILDIRIM

Ulusal Süt Konseyi (USK), video konferans ile “1 Haziran Dünya Süt Günü” etkinliği düzenledi. Sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıya Ankara Polatlı’da süt hayvancılığı yapan Ekrem Tetik’in sözleri damga vurdu. Ekrem Tetik, hayvancılıkta yaşanan en önemli sorunu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ ye şu sözlerle anlattı: “Süt fiyatını artırmayın, yem zamlarını durdurun yeter. Süt fiyatına zam yaparsanız yemciler bunu bizden geri alır.”

“Yem zamlarını durdurun”

Etkinlik kapsamında, Ankara Polatlı’da 1985 yılından bu yana hayvancılık yapan ve 2 bin 200 baş hayvanı olan üretici Ekrem Tetik ile canlı bağlantı kuruldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üretici Ekrem Tetik’e bazı sorular yöneltti. Ekrem Tetik, 2 bin 200 baş hayvanı olduğunu ve günlük 21 bin litre süt aldığını söyleyince, süt üretimini az bulan Pakdemirli, hayvanlarının ırkını ve “eksik besi mi var? “diye sordu. Ekrem Tetik, yem ihtiyacının yüzde 35’ini kendi arazilerinde ürettiğini belirterek şunları söyledi: “Yem fiyatlarında sıkıntı yaşıyoruz. Süt fiyatlarıyla ilgili sıkıntı yok. Soyanın tonunu 380 dolara alıyorduk, 450 dolara çıktı. Süt fiyatlarını artırmayın. Yem zamlarını durdurun yeter. Süte zam verirseniz, yemciler bunu bizden geri alır.”

Tarım ve Orman bakanı Bekir Pakdemirli yem sektörü temsilcileriyle görüşeceğini belirterek: “Elbette serbest piyasa var. Fakat, artan girdi maliyetleri varsa ve müdahale edilmesi gerekiyorsa ederiz. Dertlerimiz, sıkıntılarımız elbette olabilir. Ama çözmek için çalışıyoruz” dedi.

Menşeini bilmiyorsanız sokak sütü tüketmeyin

Bakan Pakdemirli, Ak Gıda Sakarya Üretim Tesisleri Fabrika Müdürü Levent Uygar ile yapılan bağlantıda ise ambalajlı süt ve sokak sütü hakkında görüşlerini dile getirdi. Pakdemirli, sokak sütü ile ilgili şunları söyledi: “Menşeini bilmiyorsanız sokak sütünü asla tüketmeyin. Menşeini biliyorsanız, ağıla yakın oturuyorsanız, üreteni tanıyorsanız olabilir. Ama ben her zaman ambalajlı, fabrika sütü tüketilmesini öneriyorum. Eskiden köylerde sütü alan olmayınca topak peyniri yapılırdı. Katma değeri olmazdı. Bugün artık sanayimiz gelişti, üretimimiz arttı. Süt değer kazandı.”

Süt Eylem Planı hazırlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sektör temsilcilerini dinledikten sonra yaptığı konuşmada “Süt Eylem Planı” hazırlayacaklarını belirterek, Türkiye’nin süt ve süt ürünlerinde kendine yeterli olduğunu söyledi. 2019 yılında ihracatın yüzde 10 artışla 357 milyon dolara ulaştığını anlatan Pakdemirli, Çin pazarının açılması ile önemli bir fırsat yakalandığını ifade etti.

Yemlik soya destekleme kapsamına alınacak

Yemlik soyayı destekleme kapsamına alacaklarını ve sorgum otuna verdikleri desteği artıracaklarını anlatan Pakdemirli, süt yem paritesinin 1.30 ( 1 litre çiğ sütle 1 kilo 300 gram yem alınması) olarak kabul edildiğini, ilk kez pariteyi 1.50’ye çıkardıklarını dile getirdi.

Peynirde envanter çalışması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin 200’den fazla peynir çeşidine sahip olduğunu ancak bunun sadece 17 çeşidi için coğrafi işaret alındığını, 27 çeşidin ise başvuru sürecinde olduğunu belirterek, Marmara Bölgesi ‘nden başlayarak envanter oluşturma çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Gezici Hibrit Sağımcı Projesi

Gezici Hibrit Sağımcı Projesi’nin prototipinin hazır olduğunu ve seri üretim aşamasına geldiğini ifade eden Pakdemirli proje hakkında şu bilgileri verdi: “Gezen Hibrit Sağımcı sistemi ile; işletme maliyetini düşürmeyi, sağım hijyenini sağlamayı, sağım işini düşük emek ve maliyetle gerçekleştirerek kolaylaştırmayı, mera hayvancılığı yapan ve sütü sağmayan üreticimizin sağımını gerçekleştirerek, küçükbaş hayvan sütünü ekonomiye kazandırmayı hedefledik. Tabi bildiğiniz gibi; ahırda yapılan günlük işlerin en zoru sağımdır. Süt hayvancılığında sağım işi günlük toplam çalışma zamanının, bağlı ahırda yüzde 40-60’ını, serbest ahırda ise yüzde 70-80’ini almaktadır. İşte bu nedenle “Gezici Hibrit Sağımcı” projemize ek olarak Fotovoltaik Pil Destekli Küçükbaş Mobil Süt Sağım Makinası Projemizi de Güneydoğu Anadolu Bölgesi için tasarladık. Buna ek olarak çadır aydınlatılması, sıcak su gibi insan refahını etkileyecek çözümler de, prototipin üzerinde monofoze priz çıkışı verilerek sunulmuştur.”

Üreticide 1 litre süt kalmadı

Sunumunu Umut Özdil’in yaptığı etkinlikte, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Prof. Dr. Muhittin Özder, koronavirüs sürecinde bir çok ülkede tonlarca çiğ sütün tarlalara döküldüğünü hatırlatarak, Türkiye’de 1 litre sütün bile üreticide kalmadığını ve satın alındığını söyledi.

Sektör temsilcileri ne dedi?

İthalat olmasın

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Ertürk, kooperatifçiliğe gereken önemin verilmesi gerektiğini belirterek, ithalatın hiç düşünülmemesini ve hayvansal gıda üretiminin kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirilebileceğini anlattı.

Çin pazarının önemi

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel ve Ambalajlı Süt Sanayicileri Derneği Başkanı Harun Çallı ise, Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatının açılmasının önemine değinerek iç tüketim kadar ihracatın da önemli olduğunu dile getirdi.

Çiğ süt fiyatı yeniden belirlensin

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan yem zamlarının üretim maliyetlerini artırdığını ve süt referans fiyatının yeniden belirlenmesini istediklerini söyledi.

Süt Fonu kurulsun

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik konuşmasında, inek sütü için referans fiyat belirlendiğini, koyun ve keçi sütü için de referans fiyat belirlenmesi gerektiğini belirterek süt fonu oluşturulmasını ve okul sütü programının başlatılarak keçi sütünün bu kapsamda öncelikli olarak çocuklara verilmesini önerdi. Çelik, litre başına 15 kuruşluk çiğ süt destekleme priminin de en az 25 kuruş olması gerektiğini sözlerine ekledi.