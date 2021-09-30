Suyun rotasını şura belirleyecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, 4 Ekim'de başlayacak 1'inci Su Şurası ile suyu kullanan tüm paydaşların daha verimli ve etkin yararlanması için orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirlerin belirleneceğini bildirdi.

Özkaldı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek 1'inci Su Şurası'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaşanan kuraklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte suyun öneminin tekrar ortaya çıktığını belirten Özkaldı, su konusunun daha önce başka şuralarda da tartışıldığını ancak müstakil olarak her yönüyle değerlendirilen bir şuranın Bakanlık tarafından ilk defa düzenleneceğini söyledi.

Özkaldı, Şura'nın ilk duyurusunun 29 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını anımsatarak, sonrasında Bakanlık olarak yürütme kurulu ve 11 çalışma grubu oluşturulduklarını ifade etti.

Söz konusu çalışma gruplarının 30 Nisan 2021 ila 30 Temmuz 2021 arasında belirlenen konuları yoğun olarak ele aldığını aktaran Özkaldı, söz konusu grupların çalışmalarını tamamladığını ve raporladığını anlattı.

Özkaldı, 4 Ekim Pazartesi günü Su Şurası'nın başlayacağı bilgisini verdi.

6-8 Ekim'de oluşturulacak divan tarafından kararların değerlendirileceğini belirten Özkaldı, "22 Ekim 2021'de yine Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 1'inci Su Şurası kararları açıklanacak. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor." dedi.

Suyun tasarruflu kullanılması hedefleniyor

Özkaldı, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığına dikkati çekerek, ülkenin, etkin ve verimli kullanıldığında kendi kendine yetebilen kaynakları olduğunu söyledi.

Türkiye'de şu an suyun yaklaşık yüzde 77'sinin tarımda, geri kalan yüzde 23'ünün ise içme, kullanma ve sanayi amaçlı kullanıldığını aktaran Özkaldı, şunları kaydetti:

"Her iki tarafta da suyu verimli kullanmak zorundayız. Bu şurada da en büyük çıktılardan bir tanesi gerek tarım sektöründe çiftçilerin kullandığı yüzde 77'lik oranın bir miktar azaltılması yönünde gerekse sanayide suyun daha etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması olacak. Bir diğer çıktı da uzun yıllardan beri üzerinden çalıştığımız Su Kanunu. Bu kanun taslağı aslında hazır ama biz istedik ki şura kapsamında tartışmaya açalım ve varsa eksikleri tamamlayalım. Su Şurası'nın akabinde de Su Kanunu yasalaşacaktır diye ümit ediyoruz. Böylelikle içinde su olan bir kanun Cumhuriyet tarihinde ilk kez yasalaşmış olacak. Bu da en büyük çıktılardan biri."

Eylem planları hazırlanacak

Özkaldı, Şura ile kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlanacağını belirterek, "Suyu kullanan tüm paydaşların daha verimli ve etkin yararlanması için orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirler belirlenecek. Bunlar, ilgili paydaşlara iletilerek, takip edilecek." diye konuştu.

Su Şurası için oluşturan internet sitesinde "Fikrini Bildir" köşesi olduğuna işaret eden Özkaldı, buraya 1000'in üzerinde görüş geldiğini bildirdi. Özkaldı, şura süresince vatandaşların görüşlerini iletmelerinden memnun olacaklarını sözlerine ekledi.

Su Şurası kapsamında oluşturulan 11 çalışma grubu şöyle:

- Su verimliliği,

- Suyun havza ölçeğinde yönetimi,

- Su hukuku ve politikası,

- Su güvenliği ve atık su hizmetleri,

- Su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması ve izlenmesi,

- İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyum,

- Su kaynaklarının yönetiminde karar destek sistemleri,

- Su kaynaklarının geliştirilmesi,

- Tarımsal sulama,

- Depolamalı tesisler (yer altı ve yer üstü barajları, göletler),

- Su, orman ve meteoroloji